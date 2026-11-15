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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:22

Союзники рисковали остаться без общей связи: GDIT представила разработку для военных сетей

Компания General Dynamics Information Technology (GDIT) представила переносную систему связи Vion для защищенного обмена данными между подразделениями на земле, командными пунктами и войсками союзников. Устройство размещается в рюкзаке. Компания предлагает его как часть концепции единой среды обмена данными с партнерами (Mission Partner Environment), цель которой — объединить разрозненные военные сети.

Как пояснил в интервью Military Times вице-президент GDIT по работе с оборонными агентствами Джон Майерс, главное достоинство Vion не только в передаче сообщений и файлов. Благодаря открытой архитектуре и искусственному интеллекту система подстраивается под чужие сети. Она умеет переводить на другие языки текстовые сообщения, голосовые записи и видео и при этом соответствует требованиям кибербезопасности по принципу нулевого доверия.

Конец изолированных сетей

В компании отмечают, что при традиционном подходе к закупкам военных средств связи армия попадает в зависимость от закрытого фирменного оборудования, которое трудно модернизировать и дорого содержать. Vion построена по модульному принципу: устаревшие блоки можно заменять новыми, не теряя ни функций, ни защищенности.

Насколько важна такая совместимость, показала штабная игра Olympus Fires, которую провело управление связи (J6) Объединенного комитета начальников штабов. В ней участвовало Агентство информационных систем Министерства обороны (DISA), отрабатывавшее концепцию единой информационной среды коалиции — новой архитектуры, построенной на принципе нулевого доверия и ориентированной на данные.

Руководитель направления закупок DISA Дэвид Мартин в пример привел мартовский инцидент, когда из-за ошибок в опознавании «свой — чужой» средства ПВО союзника по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По его словам, полвека создания разрозненных ведомственных сетей для внутренних нужд подошли к концу: теперь необходимо, чтобы силы коалиции могли быстро взаимодействовать и управляться согласованно.

Сейчас Vion проходит процедуры закупки, но конкретных заказчиков GDIT не называет. Разработчики рассчитывают, что система будет служить войскам много лет.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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