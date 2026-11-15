Союзники рисковали остаться без общей связи: GDIT представила разработку для военных сетей

Компания General Dynamics Information Technology (GDIT) представила переносную систему связи Vion для защищенного обмена данными между подразделениями на земле, командными пунктами и войсками союзников. Устройство размещается в рюкзаке. Компания предлагает его как часть концепции единой среды обмена данными с партнерами (Mission Partner Environment), цель которой — объединить разрозненные военные сети.

Как пояснил в интервью Military Times вице-президент GDIT по работе с оборонными агентствами Джон Майерс, главное достоинство Vion не только в передаче сообщений и файлов. Благодаря открытой архитектуре и искусственному интеллекту система подстраивается под чужие сети. Она умеет переводить на другие языки текстовые сообщения, голосовые записи и видео и при этом соответствует требованиям кибербезопасности по принципу нулевого доверия.

Конец изолированных сетей

В компании отмечают, что при традиционном подходе к закупкам военных средств связи армия попадает в зависимость от закрытого фирменного оборудования, которое трудно модернизировать и дорого содержать. Vion построена по модульному принципу: устаревшие блоки можно заменять новыми, не теряя ни функций, ни защищенности.

Насколько важна такая совместимость, показала штабная игра Olympus Fires, которую провело управление связи (J6) Объединенного комитета начальников штабов. В ней участвовало Агентство информационных систем Министерства обороны (DISA), отрабатывавшее концепцию единой информационной среды коалиции — новой архитектуры, построенной на принципе нулевого доверия и ориентированной на данные.

Руководитель направления закупок DISA Дэвид Мартин в пример привел мартовский инцидент, когда из-за ошибок в опознавании «свой — чужой» средства ПВО союзника по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По его словам, полвека создания разрозненных ведомственных сетей для внутренних нужд подошли к концу: теперь необходимо, чтобы силы коалиции могли быстро взаимодействовать и управляться согласованно.

Сейчас Vion проходит процедуры закупки, но конкретных заказчиков GDIT не называет. Разработчики рассчитывают, что система будет служить войскам много лет.