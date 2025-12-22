Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:42

Где вы живёте — там и стареет мозг: страны, в которых болезнь Альцгеймера подбирается незаметно

Учёные связали риск болезни Альцгеймера с регионом проживания — IRCCS

Болезнь Альцгеймера остаётся неизлечимой, и потому ключевым фактором становится раннее выявление риска и замедление развития заболевания. Современные исследования всё чаще показывают: на вероятность деменции влияет не только образ жизни и возраст, но и место проживания. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Факторы риска и роль образа жизни

У болезни Альцгеймера нет одной-единственной причины. Она формируется под воздействием сразу нескольких факторов — генетической предрасположенности, старения мозга, перенесённых черепно-мозговых травм, хронических заболеваний и образа жизни, который человек ведёт на протяжении десятилетий.

К наиболее значимым факторам риска врачи относят ожирение, повышенный уровень глюкозы и холестерина. Эти состояния ускоряют нейродегенеративные процессы и создают благоприятные условия для развития деменции. Именно поэтому профилактика всё чаще начинается задолго до появления первых симптомов.

Почему важен регион проживания

Учёные подтверждают: география тоже имеет значение. Эти данные были представлены на ежегодной конференции Ai-Mind. Исследование провели специалисты итальянской научно-исследовательской организации IRCCS, которые с помощью искусственного интеллекта разрабатывают инструменты прогнозирования риска деменции.

По их выводам, жители стран Северной Европы чаще подвержены болезни Альцгеймера. Основная причина — более высокая распространённость генетического варианта Apoe e4. Известно, что наличие одной копии этого гена увеличивает риск болезни в 3-4 раза, а двух копий — уже в 12-14 раз.

Статистика смертности по странам

Эти выводы подтверждаются и международной статистикой. По данным World Life Expectancy, самая высокая смертность от болезни Альцгеймера на 100 тысяч населения зафиксирована в Финляндии. Второе место занимает Великобритания, пятое — Исландия.

В топ-12 стран с наибольшими показателями также вошли Нидерланды, Швеция, Дания и Норвегия. Россия в этом списке находится лишь на 134-й позиции, что указывает на значительные различия между регионами мира.

Питание как дополнительный фактор риска

Исследования показывают, что вероятность болезни Альцгеймера выше у людей, которые потребляют большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-6. Врачи рекомендуют ограничивать такие продукты при наличии факторов риска, прежде всего растительные масла.

Холин и защита мозга

Наряду с факторами риска, учёные выделяют и вещества, способные снижать вероятность деменции. Один из таких нутриентов — холин, ранее известный как витамин B4.

Биолог Анна Баранова пояснила о том, что холин принимает участие в работе нервной системы (в составе нейромедиатора), входит в состав липидов клеточных мембран, влияет на углеводный обмен, выступает донором метильной группы в биосинтетических процессах.

Наиболее богаты холином креветки, яйца, морские гребешки, индейка, тунец, треска, лосось и говядина. Врачи подчёркивают, что сбалансированное питание и контроль факторов риска остаются одним из немногих доступных способов повлиять на течение болезни.

