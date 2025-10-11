Где даже лёд высох: учёные нашли пустыню посреди ледяного континента

Многие уверены, что самым сухим местом на планете является пустыня Атакама в Чили. И действительно, этот регион поражает своим безжизненным ландшафтом и редчайшими дождями. Но новые исследования показали: есть место, где осадки не выпадали миллионы лет. Оно находится в Антарктиде — в Сухих долинах Мак-Мердо, уникальном уголке ледяного континента, где нет ни льда, ни снега, ни дождей.

Почему Атакама стала символом засухи

Пустыня Атакама тянется вдоль побережья Тихого океана и давно считается эталоном экстремальной засушливости. Здесь господствует холодное Перуанское течение (Гумбольдта), которое охлаждает воздух и препятствует формированию дождевых облаков.

В среднем на один квадратный метр Атакамы выпадает всего 15 миллиметров осадков в год, а в некоторых местах — не более трёх. В городке Кильягуа дождь фиксировался всего три раза за полвека. При этом температура в тени может превышать +40 °C, а почва напоминает марсианскую поверхность.

Тем не менее, Атакама не полностью безжизненна. Здесь выживают суккуленты, кактусы и бактерии, получающие влагу из туманов, приходящих с океана. Учёные считают, что именно эти туманы — "дыхание жизни" пустыни, без которого экосистема давно бы исчезла.

Возраст сухости

Современная Атакама сформировалась около 30 миллионов лет назад, когда возникло течение Гумбольдта, изменившее атмосферную циркуляцию. С тех пор регион стал почти полностью безводным. Но даже этот древний сухой ландшафт уступает по возрасту засушливости антарктическим долинам Мак-Мердо.

Сухие долины Мак-Мердо — антарктическая парадоксальная пустыня

Эти долины находятся на Земле Виктории в Восточной Антарктиде. Несмотря на ледяное окружение, около 1% территории континента здесь свободно от снега и льда. Сухость обеспечивают горные хребты, которые блокируют влажные ветра с океана.

Среднегодовые осадки не превышают 100 миллиметров в пересчёте на снег, но чаще отсутствуют вовсе. Любая влага, попадающая на поверхность, мгновенно испаряется, а почва представляет собой гравий и песок. Климат долин сравним с марсианским — настолько он холодный и безводный.

Главную роль играют катабатические ветры — плотные потоки холодного воздуха, спускающиеся со склонов со скоростью до 300 км/ч. Они высушивают поверхность, не оставляя ни крошки льда.

Геология и возраст

Сухие долины начали формироваться миллионы лет назад, когда ледниковый щит отступал. Радиометрические измерения изотопа бериллия-10 показали, что засушливость здесь сохраняется уже около шести миллионов лет. За это время не было ни дождей, ни снегопадов. Это делает долины Мак-Мердо самым сухим местом Земли, если смотреть с геологической точки зрения.

Уникальная жизнь в безжизненности

Несмотря на условия, которые кажутся несовместимыми с существованием живого, в долинах есть микроскопическая жизнь — водоросли, грибы и бактерии. Они получают влагу из сублимирующего льда — когда лёд сразу превращается в пар, минуя жидкое состояние.

Эти микроскопические формы жизни особенно интересуют астробиологов. Их стратегия выживания помогает понять, может ли жизнь существовать на Марсе. Ведь марсианский климат во многом похож на климат долин Мак-Мердо.

Озёра, которые не замерзают

Одним из самых поразительных объектов долин является гиперсолёный пруд Дон-Жуан в долине Райт. Его площадь всего 100 на 300 метров, глубина — несколько десятков сантиметров. Но вода здесь не замерзает даже при -50 °C. Всё дело в колоссальной концентрации солей — в десять раз выше, чем в океане.

Вода пруда содержит микроорганизмы, способные жить при экстремальной солёности и низких температурах. Помимо Дон-Жуана, в долинах находятся озёра Ванда, Бонни и Хоаре — каждое со своим химическим составом.

Сравнение двух крайностей

Характеристика Пустыня Атакама Долины Мак-Мердо Расположение Чили, Южная Америка Восточная Антарктида Среднегодовые осадки 1-15 мм 0-100 мм (снег) Температура +25…+45 °C -20…-50 °C Возраст сухости 30 млн лет 6 млн лет Особенность климата Туманы с океана Катабатические ветры Жизнь Суккуленты, бактерии Микроорганизмы, водоросли Ландшафт Каменистая пустыня Гравий, лед, солёные озёра

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что вся Антарктида покрыта льдом.

Последствие: недооценка географического и климатического разнообразия континента.

Альтернатива: помнить, что около 1% Антарктиды — это открытая суша, включая долины Мак-Мердо.

Ошибка: полагать, что безжизненные регионы не содержат микробов.

Последствие: игнорирование уникальных форм выживания в экстремальных условиях.

Альтернатива: учитывать, что микроорганизмы могут существовать даже без жидкой воды.

Ошибка: считать, что Атакама — самая сухая точка Земли.

Последствие: искажение научной картины планеты.

Альтернатива: различать "самый сухой обитаемый регион" (Атакама) и "самое сухое место в целом" (Мак-Мердо).

А что если…

А что если условия долин Мак-Мердо повторяются на других планетах? Учёные полагают, что именно эти места — лучшая модель для подготовки миссий на Марс. Здесь проводят тренировки астронавтов и тесты марсоходов, ведь почва и атмосфера максимально приближены к марсианским.

Плюсы и минусы уникальной экосистемы

Аспект Преимущества Ограничения Научная ценность Помогает изучать климат и жизнь в экстремальных условиях Сложная логистика и высокая стоимость экспедиций Экологическая стабильность Не меняется миллионы лет Любое вмешательство человека может нарушить баланс Сходство с Марсом Используется для моделирования внеземных миссий Отсутствие условий для крупной жизни

Мифы и правда

Миф: Антарктида полностью покрыта льдом.

Правда: около 1% континента свободен ото льда, включая долины Мак-Мердо.

Миф: сухие долины безжизненны.

Правда: микробы, водоросли и грибы прекрасно адаптировались к экстремальному холоду и сухости.

Миф: Атакама — абсолютный рекордсмен по засухе.

Правда: с точки зрения длительности без осадков первенство принадлежит долинам Мак-Мердо.

Исторический контекст

Долины Мак-Мердо были открыты в начале XX века экспедицией Роберта Скотта. Первые подробные исследования начались лишь спустя десятилетия — в 1950-х годах. Тогда учёные поняли, что это место не просто редкость, а уникальный природный феномен, сочетающий ледниковые, пустынные и марсианоподобные черты. Сегодня долины Мак-Мердо входят в число важнейших научных объектов Антарктиды и охраняются как особо чувствительная экосистема.

Три интересных факта