Депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане страны, хранящие наличные средства в рублях и валюте в размере более 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую службу и объяснить их происхождение. Об этом сообщает Интерфакс.
Законопроект предполагает, что сокрытие денежных средств от налоговых органов, предусматривается конфискация части средств.
Также нарушитель будет оштрафован на сумму, которая у него будет хранится указанным образом.
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