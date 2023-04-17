Депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане страны, хранящие наличные средства в рублях и валюте в размере более 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую службу и объяснить их происхождение. Об этом сообщает Интерфакс.

Законопроект предполагает, что сокрытие денежных средств от налоговых органов, предусматривается конфискация части средств.

Также нарушитель будет оштрафован на сумму, которая у него будет хранится указанным образом.