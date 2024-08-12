На Украине выявили многомиллионную коррупционную схему в войсках

Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения организаторам закупок некачественных аптечек для военнослужащих 58,5 млн гривен (около 1,46 млн долларов). Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

"Таким образом, использование содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью военнослужащих", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за преступных схем государству был нанесен ущерб в размере почти 60 млн гривен.

По данным следствия, экс-начальник центра заключил восемь контрактов с бизнесменам на поставку 30773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен. Однако качество этих товаров не проверялось. Позже после проведенной экспертизы выяснилось, что аптечки не отвечают установленным нормам, а также не содержат надлежащих компонентов. При этом сами препараты низкого качества.

Фото: commons.wikimedia.org/Alina Vozna