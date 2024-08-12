На Украине выявили многомиллионную коррупционную схему в войсках

Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения организаторам закупок некачественных аптечек для военнослужащих 58,5 млн гривен (около 1,46 млн долларов). Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.
"Таким образом, использование содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью военнослужащих", — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за преступных схем государству был нанесен ущерб в размере почти 60 млн гривен.
По данным следствия, экс-начальник центра заключил восемь контрактов с бизнесменам на поставку 30773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен. Однако качество этих товаров не проверялось. Позже после проведенной экспертизы выяснилось, что аптечки не отвечают установленным нормам, а также не содержат надлежащих компонентов. При этом сами препараты низкого качества.
Фото: commons.wikimedia.org/Alina Vozna
Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Киев из-за скандала в министерстве энергетики
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Украины после коррупционного скандала в украинском министерстве энергетики. Поводом для этого послужило задержание заместителя министра энергетики Украины по обвинению во взятке.
В Молдавии запретили "Промсвязьбанк"
Молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) предписала интернет-провайдерам ограничить доступ к сайту российского "Промсвязьбанка", через который осуществлялась финансовая поддержка бюджетников и пенсионеров Гагаузии. Об этом сообщила пресс-служба оператора связи Orange Moldova.
Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях
Лидер узбекской общины «Ватандош» Усман Баратов оказался под судом, получив срок в четыре года в учреждении общего режима из-за поста в социальных сетях, который был признан разжигающим ненависть.
Лера Кудрявцева выразила недовольство по поводу блокировки YouTube
Вернувшая из Болгарии телеведущая Лера Кудрявцева обнаружила заблокированный YouTube и выразила своё негодование по поводу замедления видеохостинга.