Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
ГБР Украины обвинило организаторов закупок некачественных аптечек на $1,46 млн
  1. Главная
  2. Мир

На Украине выявили многомиллионную коррупционную схему в войсках

ГБР Украины обвинило организаторов закупок некачественных аптечек на $1,46 млн

Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения организаторам закупок некачественных аптечек для военнослужащих 58,5 млн гривен (около 1,46 млн долларов). Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

"Таким образом, использование содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью военнослужащих", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за преступных схем государству был нанесен ущерб в размере почти 60 млн гривен.

По данным следствия, экс-начальник центра заключил восемь контрактов с бизнесменам на поставку 30773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен. Однако качество этих товаров не проверялось. Позже после проведенной экспертизы выяснилось, что аптечки не отвечают установленным нормам, а также не содержат надлежащих компонентов. При этом сами препараты низкого качества.

Фото: commons.wikimedia.org/Alina Vozna

Мир

Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Киев из-за скандала в министерстве энергетики

Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Киев из-за скандала в министерстве энергетики

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Украины после коррупционного скандала в украинском министерстве энергетики. Поводом для этого послужило задержание заместителя министра энергетики Украины по обвинению во взятке.

Читать полностью
В Молдавии запретили

В Молдавии запретили "Промсвязьбанк"

Молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) предписала интернет-провайдерам ограничить доступ к сайту российского "Промсвязьбанка", через который осуществлялась финансовая поддержка бюджетников и пенсионеров Гагаузии. Об этом сообщила пресс-служба оператора связи Orange Moldova.

Читать полностью

Общество

Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях

Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях

Лидер узбекской общины «Ватандош» Усман Баратов оказался под судом, получив срок в четыре года в учреждении общего режима из-за поста в социальных сетях, который был признан разжигающим ненависть.

Читать полностью
Лера Кудрявцева выразила недовольство по поводу блокировки YouTube

Лера Кудрявцева выразила недовольство по поводу блокировки YouTube

Вернувшая из Болгарии телеведущая Лера Кудрявцева обнаружила заблокированный YouTube и выразила своё негодование по поводу замедления видеохостинга.

Читать полностью

Новости