Российская энергетическая компания "Газпром" продолжает осуществлять поставки природного газа через газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную на границе с Украиной. Объем поставок, подтвержденный украинской стороной, составляет 42,4 миллиона кубометров на 22 августа. Этот показатель соответствует средним значениям, наблюдавшимся в июле и начале августа.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания обеспечивает транзит российского газа через Украину в объеме, согласованном с украинской стороной. Заявка на использование газоизмерительной станции "Сохрановка" была отклонена.

С начала года объем прокачки газа стабильно превышал 40 миллионов кубометров в сутки, за исключением периода с 7 по 12 августа, когда он незначительно снизился. Максимальный показатель прокачки в текущем году составил 42,5 миллиона кубометров.

Напомним, что в мае 2022 года Украина приостановила прием газа для транзита через ГИС "Сохрановка", мотивируя это тем, что станция находится под контролем российских вооруженных сил. В результате единственным пунктом входа для транзита газа в Европу осталась ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенаправление всего объема транзита на "Суджу" невозможно с технической точки зрения. При этом действующий транзитный договор между "Газпромом" и Украиной предусматривает гарантированный суточный объем прокачки (в обе стороны) на уровне 109,6 миллиона кубометров с 2021 года.

Согласно заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, подразделения украинской армии 6 августа предприняли попытку захвата территории в Курской области. Наступление было остановлено, и Герасимов подчеркнул, что операция в этом регионе завершится разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу.

В настоящее время маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего объема потребления газа в Европейском союзе.

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