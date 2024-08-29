«Газпром» планирует начать поставки газа в Китай по новому маршруту в январе 2027 года

«Газпром» начнет экспорт газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе 2027 года

"Газпром" планирует начать экспорт газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе 2027 года. Об этом на селекторном совещании сообщил Алексей Миллер, председатель правления компании. Он отметил, что строительство магистрального газопровода идет в соответствии с графиком.

Ранее руководство "Газпрома" упоминало о старте поставок в 2027 году, не уточняя дату. В целом, проекты часто запускаются в конце календарного года.

В рамках контракта, подписанного "Газпромом" в феврале 2022 года, предусмотрено обеспечение Китая до 10 миллиардов кубометров газа ежегодно на срок не менее 25 лет.

Для реализации поставок стороны подписали межправительственное соглашение, которое в основном касается создания трансграничного газопровода через реку Уссури.

Также необходимо построить небольшой отвод (примерно 25 км) от существующей магистрали "Сахалин — Хабаровск — Владивосток", расположенной вдоль границы с Китаем. В проект входит газопровод-отвод, газоизмерительная станция, установка для подготовки природного газа, а также возможное строительство дополнительных очистных и осушительных объектов.

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