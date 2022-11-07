На войне - герой, дома - изгой

В Сосновском районе Нижегородской области между ветераном войны и Газпромом возник территориальный спор, которую госкомпания взяла в аренду.
Долгое время Архиповы сын и отец занимались разведением картофеля. Оба в прошлом военные, оба имеют боевые награды и инвалидность. А старший Архипов был не только участником Великой Отечественной войны, но и полным кавалером ордена Славы.
После того, как Архиповы перестали вести предпринимательскую деятельность, они передали свою землю в аренду под строительство компрессорной станции КС-02 "Новоарзамасская" российской газовой компании.
"Газпром" изначально соблюдал договорные условия, исправно платил аренду. Но видно где-то система дала сбой, и компания решила забрать землю ветеранов.
Юристы компании используют все возможности административного ресурса. И это при том, что "Газпром" — компания государственная, а государство везде говорит о том, как важно поддерживать и заботиться о ветеранах войны.
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