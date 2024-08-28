ПАО «Лукойл» запускает проект по строительству газохимического комплекса в Буденновске с мощностью 1,75 млн тонн

ПАО "Лукойл" начало реализацию проекта по строительству газохимического комплекса в Буденновске, который будет иметь мощность 1,75 миллиона тонн в год. 28 августа на месте будущего строительства был установлен памятный знак, как сообщает официальный сайт губернатора Ставропольского края.
Производство будет заниматься выпуском популярного минерального удобрения — карбамида, используя в качестве сырья природный газ из месторождений Северного Каспия.
Губернатор отметил, что строительство современного завода имеет стратегическое значение для региона, так как это приведет к увеличению налоговых поступлений и созданию около 600 новых рабочих мест. Новый промышленный объект также способствует развитию связанной инфраструктуры: дорог, коммунального и социального обслуживания. Особое внимание инвестора к соблюдению экологических стандартов подчеркнул губернатор.
Кроме того, он упомянул, что ПАО "Лукойл" успешно реализует в крае ряд крупных проектов и активно участвует в социальном развитии региона.
Информация о планах по строительству газохимического комплекса стала известна в 2021 году с обещанием завершить проект к 2027 году.
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