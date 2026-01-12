Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
газ
газ
© mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:28

Газовая подушка тоньше нормы: ПХГ Европы отстают от пятилетнего среднего почти на 15 пунктов

Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE

С начала отопительного сезона Европа уже израсходовала значимую часть запасов газа в подземных хранилищах — чистый баланс отбора превысил 30 млрд куб. м, то есть примерно треть от суммарных запасов региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). На этом фоне темпы январского изъятия топлива постепенно отходят от рекордных значений, хотя суточные объёмы остаются высокими.

Нетто-отбор с октября и динамика января

Старта отопительного сезона в ЕС датируется 13 октября, и с этого момента страны региона отобрали из хранилищ около 35 млрд куб. м газа. Нетто-отбор, то есть ситуация, когда общий уровень отбора превышает объём закачки, достиг 31 млрд куб. м. Этот показатель, по данным GIE, уже превысил 30 млрд куб. м с начала сезона.

Отдельно фиксируется текущая интенсивность изъятия. По состоянию на 10 января отбор из ПХГ составил порядка 740 млн куб. м. При этом суммарный показатель изъятий с начала месяца, как отмечается, немного потерял рекордный темп.

Заполненность ПХГ и сравнение с прошлыми периодами

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, и тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 54,88%. Это на 14,91 процентного пункта ниже среднего уровня на эту дату за последние пять лет.

В годовом сопоставлении разница также заметна. Текущая заполненность составляет 54,88% против 67% годом ранее. Общий объём топлива в ПХГ на данный момент оценивается лишь в 60,7 млрд куб. м.

Как расходуются запасы в странах с крупнейшими мощностями

Германия, лидер Европы по объёму мощностей хранения, опустилась до уровня заполненности 47,4%. Остальные страны, которые также относятся к лидерам по мощностям ПХГ, продолжают активно расходовать накопленное топливо. Во Франции хранилища заполнены на 48,3%, в Австрии — на 57,7%, в Италии — на 69%, в Нидерландах — на 41,2%.

Показатели по ряду других государств также показывают неоднородную картину. Хранилища Словакии заполнены на 54,8%, Венгрии — на 55,2%, Чехии — на 61,9%, Румынии — на 66,1%, Болгарии — на 64,9%. В Бельгии уровень составляет 45,8%, в Дании — 44,1%, в Латвии — 43,2%, в Хорватии — 32,5%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU сегодня в 8:25
Бизнес перестраивает цены и договоры: ставка 22% заставляет перепрошивать цепочки поставок

С 12 января в России заработали новые налоговые правила: НДС, взносы, акцизы и ЕНС меняют привычные расчёты. Что это даст бюджету?

Читать полностью » Для получения десяти пенсионных баллов нужна зарплата 248250 рублей — Мельникова сегодня в 7:55
Пенсионная система ставит новый рекорд: стоимость балла приближается к 66 тысячам рублей

В Совфеде назвали размер зарплаты, который позволяет получить максимум пенсионных баллов в 2026 году, и напомнили о стоимости одного балла.

Читать полностью » Покупатели стали чаще выбирать дешевые аналоги лекарств — Points Health сегодня в 7:50
Россияне экономят на здоровье: как изменились аптечные привычки из-за падения доходов

Рост цен и падение доходов изменили аптечные привычки россиян: покупатели все чаще выбирают акции и дешевые аналоги лекарств.

Читать полностью » Минобрнауки и Росрыболовство подготовят план переработки медуз к 2030 — ТАСС сегодня в 7:08
Пляжи и промысел сходятся в одной точке: медузы в Азовском море попали в стратегию до 2030 года

Кабмин ждёт к 2030 году предложения по добыче и переработке медуз в Азовском море. Идея вписана в стратегию развития Приазовья.

Читать полностью » Ранний старт в программе сбережений увеличивает итоговые накопления — Сергей Беляков сегодня в 6:49
Будущая прибавка прячется в календаре: срок накоплений снижает ежемесячную нагрузку уже сейчас

Эксперт НПФ показал, как срок накоплений меняет будущую прибавку к пенсии: даже 1 000 рублей в месяц дают разные сценарии выплат.

Читать полностью » В Крыму на 1 кв м жилья уходит около трёх средних зарплат — РИА Новости сегодня в 6:49
Одинаковые метры — разная жизнь: зарплаты за квадрат показали скрытую пропасть регионов

Эксперты сравнили "зарплаты за квадрат": в среднем по России нужно две, но в Крыму и Севастополе — уже три, а где-то хватает одной.

Читать полностью » Банки обяжут снижать ставки по действующим кредитам — депутат Слуцкий вчера в 14:00
Проценты вниз только на словах: в Думе требуют автоматического пересчёта кредитов

Депутаты предлагают обязать банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам при смягчении политики ЦБ, чтобы уменьшить долговую нагрузку граждан.

Читать полностью » Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики вчера в 13:38
Дороже, но не лучше: рынок ноутбуков готовит неприятный сюрприз покупателям

В 2026 году ноутбуки рискуют подорожать из-за памяти, а покупатели — чаще выбирать урезанные конфигурации и ремонт вместо обновления.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Индекс Мосбиржи на старте сессии снизился до 2 710,34 пункта — Мосбиржа
Происшествия
Число погибших при оползне на полигоне в Себу выросло до 8 — ABS-CBN News
Красота и здоровье
По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона
Общество
Соцстипендию дают детям-сиротам и оставшимся без попечения — DEITA.RU
Туризм
Lightwater Valley: британский парк аттракционов возвращается с обновлёнными аттракционами
Еда
Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet