Газовая подушка тоньше нормы: ПХГ Европы отстают от пятилетнего среднего почти на 15 пунктов

С начала отопительного сезона Европа уже израсходовала значимую часть запасов газа в подземных хранилищах — чистый баланс отбора превысил 30 млрд куб. м, то есть примерно треть от суммарных запасов региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). На этом фоне темпы январского изъятия топлива постепенно отходят от рекордных значений, хотя суточные объёмы остаются высокими.

Нетто-отбор с октября и динамика января

Старта отопительного сезона в ЕС датируется 13 октября, и с этого момента страны региона отобрали из хранилищ около 35 млрд куб. м газа. Нетто-отбор, то есть ситуация, когда общий уровень отбора превышает объём закачки, достиг 31 млрд куб. м. Этот показатель, по данным GIE, уже превысил 30 млрд куб. м с начала сезона.

Отдельно фиксируется текущая интенсивность изъятия. По состоянию на 10 января отбор из ПХГ составил порядка 740 млн куб. м. При этом суммарный показатель изъятий с начала месяца, как отмечается, немного потерял рекордный темп.

Заполненность ПХГ и сравнение с прошлыми периодами

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, и тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 54,88%. Это на 14,91 процентного пункта ниже среднего уровня на эту дату за последние пять лет.

В годовом сопоставлении разница также заметна. Текущая заполненность составляет 54,88% против 67% годом ранее. Общий объём топлива в ПХГ на данный момент оценивается лишь в 60,7 млрд куб. м.

Как расходуются запасы в странах с крупнейшими мощностями

Германия, лидер Европы по объёму мощностей хранения, опустилась до уровня заполненности 47,4%. Остальные страны, которые также относятся к лидерам по мощностям ПХГ, продолжают активно расходовать накопленное топливо. Во Франции хранилища заполнены на 48,3%, в Австрии — на 57,7%, в Италии — на 69%, в Нидерландах — на 41,2%.

Показатели по ряду других государств также показывают неоднородную картину. Хранилища Словакии заполнены на 54,8%, Венгрии — на 55,2%, Чехии — на 61,9%, Румынии — на 66,1%, Болгарии — на 64,9%. В Бельгии уровень составляет 45,8%, в Дании — 44,1%, в Латвии — 43,2%, в Хорватии — 32,5%.