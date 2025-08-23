Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 10:55

Сутки без российского газа: почему грузинский участок трубопровода прервал поставки в Армению

"Газпром Армения" сообщил о возобновлении транзита российского газа

Поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Армения были полностью возобновлены в утренние часы 23 августа. Как сообщили в пресс-службе компании "Газпром Армения", временное прекращение подачи, имевшее место накануне, было связано с плановыми аварийно-восстановительными работами на территории соседнего государства.

Работы проводились на критически важном транзитном участке магистрального газопровода "Красный Мост — Севкар — Берд", который проходит по территории Грузии. В заявлении, распространенном через официальный Telegram-канал, представители компании уточнили, что подача голубого топлива была восстановлена в шесть часов утра по местному времени.

Отмечается, что на протяжении всего периода отключения потребители на территории Армении не испытывали перебоев с подачей газа. Бесперебойное снабжение обеспечивалось за счет стратегических внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам топлива, поступающим по газопроводу из Ирана.

Компания "Газпром Армения", являющаяся стопроцентной дочерней структурой российского энергетического гиганта "Газпром", сохраняет монопольное положение на рынке и осуществляет поставки газа для всех категорий потребителей на территории Армении.

