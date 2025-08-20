Забытый способ избежать тяжести после еды: поможет даже без диеты

Вздутие живота, тяжесть, газообразование — эти ощущения знакомы многим после плотного обеда или ужина. Но как предотвратить дискомфорт до того, как он появится? Диетолог Бланка Гарсия Ореа в интервью изданию El Economista поделилась неожиданно простым решением.

Минералка — помощник для желудка?

"Минеральная вода может помочь избавиться от газов, улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота", — объясняет диетолог.

Оказывается, ключ к улучшению пищеварения может быть в самом обычном стакане минеральной воды. Она стимулирует выработку соляной кислоты — вещества, которое играет важную роль в расщеплении пищи. Благодаря этому желудок работает активнее, а пища переваривается быстрее и легче.

Когда и сколько пить?

Ореа рекомендует выпивать небольшой стакан минералки перед едой. Это поможет:

подготовить желудок к приёму пищи;

предотвратить тяжесть и метеоризм;

уменьшить риск вздутия.

Однако диетолог предостерегает от чрезмерного употребления: слишком большое количество минеральной воды перед едой может дать противоположный эффект — усилить газообразование и дискомфорт.

Простое правило — заметный эффект

Нет необходимости полностью менять рацион или отказываться от любимых блюд. Иногда достаточно всего одной привычки, чтобы пищеварение работало лучше. Минеральная вода перед приёмом пищи — как раз тот случай.