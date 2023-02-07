Для борьбы с выбросами парниковых газов атмосферу России понадобится без малого 50 трлн рублей. Об этом заявили эксперты Института ВЭБ.

Как отмечается в правительственной стратегии, к 2050 году эмиссия парниковых газов в России должна сократиться до 630 млн тонн, а к 2060 году страна должна достичь углеродной нейтральности.

При этом уменьшение выбросов будет происходить за счет уменьшения энергопотребления, роста энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии с альтернативными видами топлива.

Эксперты отметили, что на фоне западных санкций экономическая активность России замедлилась.