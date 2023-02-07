Для борьбы с выбросами парниковых газов атмосферу России понадобится без малого 50 трлн рублей. Об этом заявили эксперты Института ВЭБ.
Как отмечается в правительственной стратегии, к 2050 году эмиссия парниковых газов в России должна сократиться до 630 млн тонн, а к 2060 году страна должна достичь углеродной нейтральности.
При этом уменьшение выбросов будет происходить за счет уменьшения энергопотребления, роста энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии с альтернативными видами топлива.
Эксперты отметили, что на фоне западных санкций экономическая активность России замедлилась.
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