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  • Опубликована сегодня в 12:00

Углеродная нейтральность обойдется России в 50 трлн рублей

Для борьбы с выбросами парниковых газов атмосферу России понадобится без малого 50 трлн рублей. Об этом заявили эксперты Института ВЭБ.

Как отмечается в правительственной стратегии, к 2050 году эмиссия парниковых газов в России должна сократиться до 630 млн тонн, а к 2060 году страна должна достичь углеродной нейтральности.

При этом уменьшение выбросов будет происходить за счет уменьшения энергопотребления, роста энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии с альтернативными видами топлива.

Эксперты отметили, что на фоне западных санкций экономическая активность России замедлилась.

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