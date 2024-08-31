Автоэксперт Жамбал Гармажапов рассказал как не потерять свои деньги на покупке авто в интернете

В интервью "Газете.ру" автоэксперт Жамбал Гармажапов дал советы по безопасной покупке автомобиля в интернете. Он отметил, что в наше время многие люди приобретают машины онлайн, но такой способ покупки требует особого внимания к деталям.

По словам эксперта, первым делом нужно проверить документацию. Покупателю следует запросить у продавца паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации, а также информацию о пробеге и истории обслуживания автомобиля. Важно убедиться, что у машины нет долгов и юридических проблем. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисами, которые проверяют историю автомобиля по VIN-коду.

Особое внимание нужно уделить оформлению договора. Все условия сделки должны быть чётко зафиксированы в письменной форме, включая условия возврата и гарантии на автомобиль. Важно узнать, предоставляет ли продавец гарантию на техническое состояние транспортного средства и на какой срок.

Эксперт рекомендует не переводить деньги напрямую на карту продавца до завершения сделки. Лучше использовать защищённые способы оплаты, предлагаемые маркетплейсами. Это поможет минимизировать риск мошенничества. Также можно воспользоваться услугами безопасного расчёта, когда деньги передаются продавцу только после успешной передачи автомобиля и подписания всех необходимых документов.

Ещё один важный момент — обсуждение дополнительных расходов на транспортировку автомобиля. Нужно заранее договориться с продавцом, кто будет нести расходы на доставку и когда это будет сделано.

Несмотря на удалённый формат покупки, осмотр автомобиля остаётся важным этапом. Если покупатель не может присутствовать лично, можно привлечь независимого эксперта или специализированную компанию для оценки состояния ключевых узлов автомобиля и выявления возможных скрытых дефектов.

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