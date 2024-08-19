Соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня

Формулировки вероятного соглашения о высвобождении заложников в секторе Газа имеют двоякий смысл. По этой причине появляются подозрения, что оно не будет способно полностью прекратить вооружённый конфликт между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС. Об этом информирует американское издание Washington Post.

Американская ежедневная газета, издающаяся в городе Вашингтоне, сообщила, что даже в случае, если соглашение будет подписано, присутствуют некоторые подозрения, что это не поспособствует завершению вооружённого конфликта в Газе. Издание аргументировало эти догадки тем, что в формулировках данного соглашения есть некий двоякий смысл.

Издание отмечает, что проект подразумевает, что после того, как палестинское движение высвободит определённую часть удерживаемых силой людей, в течение первых шести недель прекращения боевых действий Израиль и ХАМАС начнут переговоры о полном завершении вооружённого конфликта. Однако в газете добавили, что если Израиль посчитает, что переговоры не удались, то он способен вновь начать боевые действия в Газе.

Фото: Flickr / Marius Arnesen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway license)