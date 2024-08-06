ЦАХАЛ заявило о нескольких обстрелах со стороны сектора Газа

В ЦАХАЛ заявили об обстреле со стороны Газы

Сообщений о пострадавших не поступало.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ЦАХАЛ, ракеты были выпущены с севера Газы. Одна из них была перехвачена системой противовоздушной обороны, остальные упали на незастроенной местности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске трех ракет из сектора Газа по израильской территории.

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