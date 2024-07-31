Тысячи палестинцев были насильственно вывезены из Газы и заключены под стражу в Израиле. Некоторые из них подверглись пыткам, десятки погибли. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на опубликованный 30 июля отчёт управления по правам человека ООН.

В отчёте, основанном на интервью со свидетелями, включая освобождённых из заключения, говорится, что с 7 октября многих палестинцев, бежавших от боевых действий, задержали на контрольно-пропускных пунктах, а также в школах, больницах и бомбоубежищах, где они прятались от наступления Израиля.

Очевидцы утверждают, что им завязывали глаза и заковывали в кандалы перед отправкой в Израиль и помещали в "похожие на клетки" военные центры, а также заставляли носить подгузники в течение длительного времени. Некоторые из палестинцев подвергались сексуальному насилию. Согласно докладу ООН, 53 задержанных умерли в заключении.

"Свидетельства, собранные моим офисом и другими организациями, указывают на ряд ужасающих актов, таких как пытка водой и натравливание собак на задержанных, среди прочих действий, которые являются вопиющим нарушением международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права", — рассказал Верховный комиссар ООН Фолькер Турк в заявлении, сопровождающем доклад.

Турк призвал к немедленному освобождению всех заключённых и оставшихся заложников из числа 253 похищенных в Израиле в результате нападения 7 октября.

В ЦАХАЛ заявили, что расследуют факты жестокого обращения с палестинцами на израильских объектах, включая лагерь Сде Тейман в пустыне Негев, однако отказались комментировать конкретные случаи.

В докладе ООН также описаны жестокие условия, в которых содержатся израильские заложники в Газе, включая отсутствие свежего воздуха, солнечного света и избиения.

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