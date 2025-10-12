Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Алла Малькова Опубликована 13.10.2025 в 0:00

Кто станет гарантом мира: в Шарм-эш-Шейхе готовят подписание гарантий по перемирию в Газе

США, Египет и Катар готовы подписать гарантии соглашения по Газе

В понедельник, 13 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе ожидается подписание гарантий соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа. Как сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник, в процедуре примут участие США, Египет и Катар, а также, возможно, Турция.

Документ закрепит обязательства стран-медиаторов по контролю за соблюдением режима прекращения огня и содействию дальнейшим шагам по стабилизации обстановки в регионе.

Напомним, 10 октября вступило в силу перемирие между Израилем и движением ХАМАС, начавшееся в 12:00 по местному времени. Сделка стала результатом дипломатической инициативы Дональда Трампа, направленной на урегулирование конфликта.

В основе соглашения лежит мирный план из 20 пунктов, предусматривающий постепенное прекращение боевых действий, гуманитарные поставки и подготовку к политическому диалогу.

По данным источников AFP, стороны планируют утвердить механизм гарантий, который обеспечит выполнение договорённостей обеими сторонами и позволит избежать срыва перемирия в первые недели его действия.

Если подписание пройдёт успешно, это станет первым значимым шагом к стабилизации ситуации в Газе после месяцев эскалации.

