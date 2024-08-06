За несколько дней до взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле проводились работы, газовиков задержали

В связи с трагическим обрушением подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, унесшим жизни десяти человек, правоохранительные органы задержали трех сотрудников газовой службы. Как сообщил представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, под стражей оказались мастер и два слесаря.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг ненадлежащего качества, повлекших гибель людей. Следователи считают, что именно действия задержанных газовиков могли привести к обрушению здания.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. На данный момент с ними проводятся допросы, и решается вопрос о предъявлении официальных обвинений.

Сотрудники правоохранительных органов провели тщательный осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев, а также установили личности пострадавших и родственников погибших. Назначены необходимые судебные экспертизы, изъяты и анализируются соответствующие документы. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее поступала информация о том, что за несколько дней до трагедии в доме проводилась проверка газового оборудования. По предварительной версии МЧС, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

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