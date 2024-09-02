Впервые с начала спецоперации на Украине РФ обогнала США по поставкам газа в ЕС

Во втором квартале текущего года страны Европейского Союза импортировали из России больше газа, чем из США, сообщает издание Welt.
В соответствии с данными консалтинговой компании Bruegel, за этот период Соединённые Штаты экспортировали в ЕС 12,27 миллиарда кубометров сжиженного природного газа, тогда как Россия поставила порядка 12,73 миллиарда кубометров.
Примерно 17 процентов европейского импорта газа приходилось на российский газ. Для этих поставок были задействованы три маршрута, включая продолжающий работать украинский транзит, через который прошли свыше 4 миллиардов кубометров.
Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный пояснил, почему экспорт газа в ЕС продолжается. По его словам, закупка европейцами российского трубопроводного газа по мировым ценам способствует пополнению бюджета страны.
Подобная ситуация вызывает недовольство в правительственных кругах крупнейших стран ЕС. В частности, ранее на этот счет высказывался депутат германского бундестага Норберт Рёттген, который назвал сложившуюся ситуацию скандальной, ведь ЕС вновь позволяет России занять значительное место на газовом рынке.
Фото: сайт президента Азербайджана (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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