Российский газ стал неприемлемым ресурсом в Европе. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

По его словам, множество европейских стран сегодня предпочитают покупать дорогой газ из США. Вместе с тем Германия, Италия, Греция, Нидерланды и Франция продолжают расширять существующие мощности по приему сжиженного природного газа, а также инвестировать в строительство новых.

"Экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется", - добавил дипломат.

Сентюрин пояснил, что российское "голубое" топливо, которое ранее стабильно поставлялось в Европу, сегодня объявлено неприемлемым ресурсом по политическим соображениям.