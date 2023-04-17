Российский газ стал неприемлемым ресурсом в Европе. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
По его словам, множество европейских стран сегодня предпочитают покупать дорогой газ из США. Вместе с тем Германия, Италия, Греция, Нидерланды и Франция продолжают расширять существующие мощности по приему сжиженного природного газа, а также инвестировать в строительство новых.
"Экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется", - добавил дипломат.
Сентюрин пояснил, что российское "голубое" топливо, которое ранее стабильно поставлялось в Европу, сегодня объявлено неприемлемым ресурсом по политическим соображениям.
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