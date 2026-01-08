Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горящая конфорка газовой плиты
Горящая конфорка газовой плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:45

Газ есть формально: в Рудно давление упало так, что техника перестала работать

Жители Рудно зафиксировали падение давления газа в системе — депутат Зинкевич

Перебои с подачей газа зафиксированы в одном из поселков Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата горсовета Игоря Зинкевича, который обратил внимание на жалобы местных жителей. По его словам, проблемы возникли в селе Рудно, где люди сообщают о заметном падении давления в системе и невозможности нормально пользоваться бытовыми приборами.

Что происходит в Рудно

По информации, опубликованной Зинкевичем в Telegram, жители Рудно массово сообщают о снижении подачи газа практически до минимального уровня. В результате бытовые плиты работают с перебоями, а отопительное оборудование не выдерживает нехватки давления. Такая ситуация особенно ощутима в зимний период, когда газ используется не только для приготовления пищи, но и для обогрева домов.

"Сообщают о перебоях с газом в селе Рудно! Люди пишут: В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Давления нет", — говорится в сообщении в Telegram-канале Игоря Зинкевича.

Судя по обращениям, основная проблема связана именно с отсутствием давления, из-за чего котлы отключаются и не могут перезапуститься. При таком сценарии жители фактически лишаются возможности поддерживать стабильное отопление, даже если газ формально продолжает подаваться.

Контекст: сообщения о взрывах во Львове

Сообщение о перебоях с газом появилось на фоне другой тревожной информации из региона. Ранее во Львове, как отмечается в материале, произошла серия взрывов. Прямая связь между этими событиями в сообщении не уточняется, однако совпадение по времени усилило обеспокоенность жителей.

Ситуация в Рудно, судя по поступающим жалобам, развивается быстро и затрагивает сразу несколько критически важных элементов бытовой инфраструктуры. Официальные причины перебоев и сроки восстановления подачи газа в сообщении не приводятся.

