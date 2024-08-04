Семён Горбунков — советский Джеймс Бонд: найдена связь комедии "Бриллиантовая рука" с бондианой

"Бриллиантовая рука", созданная Леонидом Гайдаем в 1968 году рассказывает историю скромного советского служащего и примерного семьянина Семёна Семёновича Горбункова.
Сюжет разворачивается вокруг приключения Горбункова во время его поездки в зарубежный круиз на теплоходе. Вместе с ним на корабле находится Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их, спрятав в загипсованной руке. Однако по недоразумению на условленном месте вместо жулика падает ничего не подозревающий Горбунков, и драгоценный гипс накладывают ему.
Внимательные зрители заметили связь советской комедии с зарубежным шпионским фильмом и решили, что судя по одному из эпизодов, Леонид Гайдай, по-видимому, был поклонником бондианы. Дело в том, что сцена в фильме, где вертолёт поднимает в воздух машину, снята точь-в-точь, как в британском боевике "Живешь только дважды" 1967 года от режиссёра Льюиса Гилберта.
Фото: YouTube канал History in Episodes/Скриншот видео YouTube канала History in Episodes(public domain)
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