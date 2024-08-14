Марля из аптечки может помочь определить вид акулы после атаки

Исследование, проведенное учеными из Австралийского университета Флиндерс, показало, что обычная медицинская марля может использоваться для сбора ДНК акулы с места нападения, что позволяет идентифицировать вид, совершивший атаку, сообщает New Atlas.
Это открытие особенно важно, поскольку традиционные методы, такие как свидетельства очевидцев и анализ следов укусов, могут быть ненадежными. Использование марли, доступной в стандартных аптечках, предлагает простое и эффективное решение для оперативного сбора генетического материала. Марля доказала свою эффективность в нескольких реальных случаях нападений акул, где она помогла точно определить вид нападавшего, даже спустя значительное время после инцидента.
Это новшество может существенно повысить эффективность мер по предотвращению нападений акул, помогая властям принимать более точные решения и избегать ошибочной выбраковки не тех видов.
Фото: flickr.com/Elias Levy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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