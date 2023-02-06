Российская артиллерия уничтожила гаубицу ­Д-З0 ВСУ вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра под Херсоном.

По данным источника, накануне в районе села Днепровское артиллерийским огнем была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. При этом потери ВСУ составили четыре человека погибшими, еще трое получили ранения.

Как отмечает командование, именно из этой гаубицы велся огонь по гражданской инфраструктуре города Голая Пристань.