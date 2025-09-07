Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by pikisuperstar
Иван Соловьев Опубликована сегодня в 12:04

Жёсткая мотивация: как Гаттузо встряхнул сборную Италии

Гаттузо дал игрокам сборной Италии пощёчины в перерыве матча с Эстонией

Необычный эпизод произошёл в раздевалке сборной Италии по футболу во время матча с Эстонией. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо в перерыве поединка дал своим игрокам несколько пощёчин, чтобы встряхнуть их и добавить решительности.

Как это было воспринято

О произошедшем рассказал защитник сборной Александр Бастони. По его словам, действия наставника не вызвали недоумения у футболистов, а напротив — помогли им собраться.

"Он даёт нам столько уверенности и решимости, что эти несколько ударов было то, что мы заслужили, чтобы наконец взбодриться", — заявил Бастони.

Игрок также с улыбкой отметил, что хорошо представляет себе характер Гаттузо, даже не играя с ним в одной команде.

Результат матча

Несмотря на необычный метод мотивации, итог оказался впечатляющим: сборная Италии обыграла Эстонию со счётом 5:0 в домашнем матче квалификации чемпионата мира. Игра прошла на стадионе "Джевисс" в Бергамо.

Итог

Жёсткий стиль Гаттузо снова подтвердил его характер лидера. Для футболистов такой шаг стал скорее проявлением эмоциональности тренера, чем агрессии, а результат на поле говорит сам за себя.

Криштиану Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи в отеле Еревана
Домашние питомцы: рейтинг самых популярных видов, по статистике ассоциации ветеринаров
Терапевт Ратникова: три ключевых компонента для улучшения памяти и сна
Астрономы обнаружили Calvera: бегущий пульсар в необычной области Млечного Пути
Осень на Бали: чем уникален этот сезон
Садоводы Новосибирска: пересаживать ирисы нужно раз в 5 лет и не глубже 15 см
Эксперты объяснили, почему первые 5 тыс. км важны для ресурса двигателя и трансмиссии
Борщ приготовится быстрее, если нарезать мясо мелкими кусочками
