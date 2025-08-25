Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гатчина. Ленинградская область
Гатчина. Ленинградская область
© commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 18:35

5 причин посетить Гатчину: от дворцов до озёр — идеальный уик-энд для всей семьи

Что посмотреть в Гатчине за один день: дворец, парки и павильоны

Гатчина — идеальная однодневная поездка из Петербурга и уютное направление для неторопливого уик-энда. Сердце города — государственный музей-заповедник с дворцами, парками и историческими павильонами; это часть большого ансамбля пригородов Петербурга, признанного объектом Всемирного наследия.

Что обязательно посмотреть

Большой Гатчинский дворец. Главный дворец раскрывает историю резиденции Романовых и открыт для самостоятельного осмотра: десятки залов с воссозданными интерьерами и тематическими экспозициями доступны по маршрутам музея. Планируйте минимум пару часов.

Дворцовый парк и павильоны. Парк — визитная карточка Гатчины: аллеи, озёра и романтические постройки XVIII века. По входному билету можно заходить в Павильон Венеры на Острове Любви и заглянуть в Берёзовый домик - камерные локации с особой "гатчинской" атмосферой.

Приоратский дворец. Уникальный памятник "землебитного" строительства конца XVIII века, возведённый в 1799 году архитектором Н. А. Львовым для рыцарей Мальтийского ордена. В России это единственный дворец, построенный подобным способом.

Парки "Сильвия" и "Зверинец". "Сильвия" — регулярный парк эпохи Павла I, созданный под впечатлением от французского Шантийи; отличный контраст к пейзажной части Дворцового парка. "Зверинец" исторически задумывался как охотничий массив и сегодня популярен у горожан и гостей для неспешных прогулок и активностей на природе.

Сезонность (чтобы поездка "зашла" в любое время)

  • Весна-лето. На Белом озере работает лодочная станция с прокатом лодок и катамаранов — классический гатчинский досуг в тёплый день. Закладывайте 40-60 минут на водную прогулку.
  • Конец августа — время международного фестиваля светового и медиаискусства "Ночь света": парк превращается в пространство инсталляций, мэппинга и музыки. Билеты разбирают заранее.
  • Осень. Золотые аллеи и видовые точки у воды делают Дворцовый парк фотогеничным без толп. Добавьте павильоны — получится "открыточный" маршрут на 2-3 часа.
  • Зима. Фокус смещается внутрь дворца (тепло и содержательно), а на плацу проходит новогодний фестиваль "Новогодняя кутерьма" с ярмаркой и программой для детей и взрослых (1-8 января). В "Зверинце" при хорошем снежном покрове катаются на лыжах.

Как добраться и полезные лайфхаки

Из Санкт-Петербурга до Гатчины — 30-60 минут: электрички (включая "Ласточку") от Балтийского вокзала, а также автобусы и авто. Для однодневной поездки удобно совместить дворец, парк и Приорат.

Билеты, расписание павильонов и афишу событий проверяйте на официальном сайте музея-заповедника — информация обновляется оперативно, а на часть событий требуется предварительная покупка.

