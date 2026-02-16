Популярность растет, но статуса нет: что тормозит развитие гастротуризма в России

Гастрономический туризм в России до сих пор не признан официальным видом туризма, что мешает системному развитию отрасли, заявил председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, президент Международного эногастрономического центра, руководитель Центра гастродипломатии РАНХиГС Леонид Гелибтерман. О проблемах отрасли рассказал в эфире Pravda. Ru.

Гелибтерман подчеркнул, что без формального признания направления на государственном уровне говорить о полноценном развитии отрасли крайне сложно. По его словам, сегодня гастрономический туризм фактически отсутствует в официальных документах.

"На государственном уровне мы должны сделать гастрономический туризм одним из официальных видов туризма в нашей стране, гастрономический туризм у нас сейчас официально не существует. Нет такого вида туризма официально. Ни в одном документе", — отметил Гелибтерман.

Он также обратил внимание на размытость самого понятия. Эксперт считает, что без единообразного понимания терминологии невозможно выстроить стратегию и двигаться вперед.

"Нужно определиться в терминологии, в подходах, в концепции, потому что невозможно развивать гастрономический туризм в стране, если нет концепции. А в рамках комитета Российского союза туриндустрии по гастротуризму мы такую концепцию наработали. Мы ее предложили экспертному сообществу и органам государственной власти, когда еще было Федеральное агентство по туризму. Его не стало и этот процесс затормозился", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, официальное закрепление статуса необходимо не только для развития отрасли, но и для интеграции гастрономического туризма в более широкую стратегию продвижения страны, включая элементы гастродипломатии.

