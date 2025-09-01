Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шведский стол
Шведский стол
© commons.wikimedia.org by Claus Ableiter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:29

Россия на вкус: куда отправиться за гастрономическими открытиями

Города России с уникальной гастрономией для путешественников

Еда давно перестала быть только необходимостью. Она стала частью культуры, способом рассказать о регионе, его истории и характере. Для многих туристов гастрономия — неотъемлемая часть путешествия. Россия удивляет разнообразием кухонь, и каждый город готов поделиться своими уникальными вкусами.

Казань — гармония Востока и России

Казань славится своим сочетанием татарской и русской кухни. Здесь можно попробовать эчпочмак, чак-чак и кыстыбый, а также блюда в современных интерпретациях. Гастрономические фестивали делают город магнитом для гурманов.

Астрахань — южное изобилие

Астрахань — это рыба во всех видах. От знаменитой ухи до осетрины и воблы — здесь можно попробовать блюда, которые не встретишь в других регионах. Национальные блюда народов Прикаспия добавляют разнообразия.

Владивосток — дальневосточные дары моря

Владивосток стал гастрономической столицей Дальнего Востока. Краб, гребешки, мидии и другие морепродукты попадают на стол прямо из океана. Здесь работают современные рестораны, которые делают акцент на свежести и локальных продуктах.

Вологда — северные традиции

Вологда известна своим маслом, но гастрономическая палитра города этим не ограничивается. Молочные продукты, ягоды, грибы и традиционные северные блюда создают особую атмосферу кухни, которая хранит простоту и натуральность.

Екатеринбург — уральские эксперименты

Урал всегда был регионом смешения культур, и гастрономия здесь ярко это отражает. Пельмени в десятках вариантов, блюда с дичью и грибами, а также современные рестораны высокой кухни делают Екатеринбург точкой притяжения гастрономических туристов.

Почему стоит попробовать

Путешествие по гастрономическим городам России — это не только новые вкусы, но и возможность прикоснуться к культуре региона. Каждое блюдо — история о людях, традициях и природе. Такие поездки становятся настоящим открытием даже для тех, кто много видел и пробовал.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Анталье россиянин из Новосибирска месяц находится в коме после разрыва аневризмы вчера в 22:33

Турция, кома и спор со страховкой: как россиянин оказался в плену больничных стен

Россиянин в Турции оказался в коме после разрыва аневризмы. Врачи запрещают транспортировку, а семья борется со страховщиком за оплату лечения.

Читать полностью » Москва и Уагадугу могут соединить прямым авиасообщением — посол Тапсоба вчера в 21:19

Африка становится ближе: в планах новые маршруты из Москвы сразу в три столицы

Россия и Буркина-Фасо обсуждают запуск прямых рейсов. Новые маршруты могут дать толчок туризму и укрепить экономические связи двух стран.

Читать полностью » Бортпроводник предстал перед судом за работу под наркотиками — The Guardian вчера в 20:19

Суд над "голым стюардом": чем обернулся рейс в Лондон

На рейсе British Airways бортпроводник оказался в туалете голым и под наркотиками. Его уволили, а теперь ждёт приговор в суде.

Читать полностью » Видео с ретрита москвичей на Байкале вызвало бурную критику в соцсетях вчера в 19:11

Энергия Байкала в объективе: кадры, которые разделили зрителей на два лагеря

Фотограф снял на Байкале ретрит «женской энергии», и его видео вызвало бурю споров: для одних это весёлый опыт, для других — оскорбление святыни.

Читать полностью » Исторический ансамбль Ивангорода и Нарвы включил крепости, храмы и индустриальные памятники вчера в 18:05

Там, где стены смотрят друг на друга: Ивангород хранит уникальную панораму границы

Ивангород - уникальный уголок России с историческими крепостями и живописными водопадами. Узнайте, как организовать идеальный день в этом культурном центре.

Читать полностью » Летние фестивали и рождественские ярмарки: чем Варшава привлекает туристов круглый год 30.08.2025 в 17:17

Варшава умеет удивлять дважды: почему туристы возвращаются в разное время года

Узнайте, как Варшава превращается в город праздников летом и зимними огнями! Всё о лучших событиях и магнитах туризма по сезонам.

Читать полностью » Туристу из Владивостока запретили въезд в Таиланд на 99 лет за попытку кражи сыра вчера в 16:17

Сыр обернулся изгнанием: россиянину закрыли дорогу в Таиланд на 99 лет

59-летнему туристу из Владивостока закрыли въезд в Таиланд на 99 лет после кражи сыра на сумму 2834 бат. Подробности шокирующего инцидента внутри.

Читать полностью » Женщину не пустили в Турцию из-за загранпаспорта с остатком менее 150 дней вчера в 15:02

Загранпаспорт действует, а поездка — нет: история, которая вывела людей из себя

Сотни тысяч пользователей TikTok обсуждают вирусную историю о том, как один неверный паспортный нюанс оставил женщину без отпуска в Турции — важные советы для путешественников.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биологические и химические средства против фузариоза астр: рекомендации специалистов
Авто и мото

Как выявить проблемы с уровнем масла в АКПП по признакам неисправности
Красота и здоровье

Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой
Садоводство

Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима
Спорт и фитнес

Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер
Еда

Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока
Еда

Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле
Садоводство

Божьи коровки против тли: как привлечь полезных насекомых в сад без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru