традиционный стол Центральной России
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:21

Вкус вместо моря: гастротуризм превращается в главный драйвер путешествий

Леонид Гелибтерман: гастрономический туризм становится драйвером развития регионов России

Гастрономический туризм из категории нишевых направлений постепенно превращается в полноценный драйвер для экономики и регионального развития. Туристы всё чаще выбирают путешествия не только ради природы или архитектуры, но и ради вкусов — а регионы России активно подхватывают этот тренд, создавая собственные кулинарные бренды.

Еда как часть культуры

"Нужно перестать воспринимать еду как некий набор белков, жиров и витаминов. Нужно относиться к ней так, как говорил в свое время русский врач и биолог Илья Мечников, который называл еду частью души и культуры народа", — заявил председатель комитета РСТ по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

По его словам, еда становится инструментом формирования имиджа территории. Исследования показывают: более 88% путешественников считают национальную кухню частью бренда региона, а 84% готовы выбрать страну для поездки, ориентируясь на гастрономию. Более половины туристов меняют отношение к государству после того, как попробуют местные блюда.

Глобальные масштабы

Международное агентство Future Market Insights фиксирует: 80% туристов заранее изучают кухню страны, 59% уверены, что еда стала важнее за последние пять лет, а 70% предпочитают привозить из поездок именно продукты.

По данным Research and Markets, объём мирового рынка гастротуризма в 2023 году составил 946,4 млрд долларов, а к 2032 году он может вырасти до 3515,1 млрд. Среднегодовой рост — почти 16%. Ключевая аудитория — миллениалы, именно они формируют 77% спроса.

Что становится объектами гастротуризма

Кулинарные путешествия — это не только рестораны. Интерес туристов привлекают:
• фермерские хозяйства;
• винодельни;
• рынки и гастропространства;
• музеи еды;
• фестивали и ярмарки.

Так создаётся целая экосистема, где вкус становится связующим звеном между культурой, историей и природой.

Опыт российских регионов

  • Москва приглашала экспертов Michelin, а теперь продвигает проекты "Московское чаепитие" и "Московские завтраки".

  • Санкт-Петербург гордится званием "Кулинарной столицы России".

  • Калининград стал признанной "столицей уличной еды" и выпускает гастрономический путеводитель "Компас балтийской кухни".

  • Камчатка развивает концепцию тихоокеанской кухни и проводит фестивали вроде "Папоротникраб".

  • Приморье делает ставку на дальневосточную кухню.

  • Мурманск позиционирует себя как центр арктической кухни.

  • Казань официально получила статус гастрономической столицы России.

  • Другие города создают собственные "нишевые" бренды — от семечковой столицы в Белозерье до арбузной в Соль-Илецке.

Амурская область: от пельменей до меню из 40 блюд

Первый замдиректора Агентства гостеприимства области Дарья Улько рассказала, что их путь только начинается. В регионе зарегистрировали бренд "Амурские пельмени", но рестораны готовили их по-разному. Ситуацию удалось исправить с помощью проекта "Гастрокэмп Амур-2025".

Теперь все заведения следуют единому рецепту, а в меню появилось 40 уникальных блюд. В их основе — пять локальных продуктов: соя, цветок саранка, глазированные сырки "Серышевский", сыры "Сыроварни Агриппины" и квас "Атаман Кваснов".

"Благодаря команде "Гастрокэмп" мы теперь можем представлять Амурскую область не как периферию с китайским влиянием, а как самостоятельный гастрономический регион с собственной культурой, историей и вкусом", — подчеркнула Дарья Улько.

Калининград: уличная еда и "Компас кухни"

В регионе создан каталог производителей, которым пользуются рестораторы, а также гастрономический гид. Вместе с РГО разрабатывается маршрут с научно-гастрономической остановкой. Он должен заработать в 2026 году.

Камчатка: тихоокеанская кухня

Камчатский край делает ставку на блюда из даров океана. В регионе уже более 300 точек питания, треть из которых готовят на основе местных продуктов. Туркомпании разработали 20 гастротуров, рестораны включают меню в турпакеты, растёт спрос на гастро- и этноэкспедиции.

Популярность набирают фестивали: "Папоротникраб" и новый "Амаркан", посвящённый северной кухне. Кроме того, действует проект "Паспорт путешественника", по которому туристы получают скидки в ресторанах-партнёрах.

Сравнение региональных подходов

Регион Бренд/стратегия Особенности
Москва Michelin, "Чаепитие" ставка на статус и культурные проекты
Петербург "Кулинарная столица" продвижение бренда через Роспатент
Калининград "Компас кухни" уличная еда, путеводитель
Камчатка Тихоокеанская кухня фестивали, гастротуры
Амурская область "Амурские пельмени" единый рецепт, амурское меню

Советы шаг за шагом: как открыть гастромаршрут

  1. Изучите локальные продукты региона.
  2. Объедините рестораны, фермеров и производителей.
  3. Разработайте фирменное блюдо или бренд.
  4. Создайте гастрономический фестиваль или ярмарку.
  5. Включите маршруты в турпакеты и обеспечьте продвижение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Готовить фирменное блюдо без стандарта → размывание бренда → единый рецепт и контроль качества.
  • Игнорировать фермеров → потеря локальности → сотрудничество с хозяйствами.
  • Ставка только на рестораны → узкая аудитория → включение рынков и фестивалей.

А что если…

А что если гастротуризм станет таким же важным, как пляжный или экскурсионный? Россия обладает уникальным потенциалом — от дальневосточной рыбы до арктических специалитетов. При правильном подходе вкус может стать главным стимулом для путешествий.

Плюсы и минусы гастротуризма

Плюсы Минусы
экономическое развитие регионов нужна системная работа
продвижение локальных продуктов риск низкого качества при отсутствии контроля
формирование имиджа территории требует инвестиций
новые маршруты и фестивали конкуренция между регионами

FAQ

Как выбрать регион для гастропутешествия?
Ориентируйтесь на фирменные блюда и фестивали: Камчатка — морепродукты, Казань — татарская кухня, Калининград — уличная еда.

Сколько стоит гастротур?
Цены зависят от программы: от 5-10 тысяч за короткий уикенд до 50 тысяч и выше за неделю с экскурсиями.

Что лучше привезти из поездки?
Местные продукты: сыры, соусы, сладости, фермерские деликатесы. Они лучше всего сохраняют атмосферу региона.

Мифы и правда

  • Миф: гастротуризм — только рестораны.
    Правда: это и фермы, и рынки, и фестивали.

  • Миф: в России нет кулинарных брендов.
    Правда: регионы активно формируют свои уникальные кухни.

  • Миф: гастротуризм интересен лишь гурманам.
    Правда: он популярен у семей, молодежи и даже бизнес-туристов.

Сон и психология

Кулинарные впечатления напрямую связаны с эмоциями. Еда помогает расслабиться, улучшает настроение и снижает тревожность. Не случайно многие туристы связывают вкусные блюда с ощущением счастья.

Три интересных факта

  1. В Соль-Илецке ежегодно проходит арбузный фестиваль, собирающий тысячи гостей.
  2. В Казани "гастрономическую столицу России" закрепили официальным свидетельством Роспатента.
  3. Камчатский фестиваль "Папоротникраб" объединяет сразу три местных специалитета.

Исторический контекст

  • 2011 год — начало активного продвижения гастротуризма в России.
  • 2022 год — проект "Гастрокэмп" в Амурской области и на Камчатке.
  • 2023 год — объём мирового гастрорынка почти 1 трлн долларов.
  • 2025 год — Амурская область запускает амурское меню из 40 блюд.
  • 2026 год — старт маршрута "Компас балтийской кухни".

