Крымский гастрономический фестиваль у моря
Крымский гастрономический фестиваль у моря
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:43

Один день — три впечатления: новый формат отдыха, который выбирают в Крыму

Энотуризм и агроэкскурсии активно развиваются в Крыму — Светлана Возная

Гастрономический туризм в Крыму постепенно выходит на первый план и становится одним из ключевых факторов выбора направления для отдыха. Все чаще гости полуострова хотят не просто осматривать достопримечательности, а получать насыщенные впечатления, объединяя культуру, вкусы и атмосферу региона. Об этом сообщает радио "Спутник в Крыму" со ссылкой на исполнительного директора ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлану Возную.

Новый запрос туристов

По словам эксперта, интерес путешественников заметно смещается от классических, "академичных" экскурсий к более живому и разнообразному формату отдыха. Современный турист стремится за короткое время получить максимум впечатлений, сочетая посещение музеев, дегустации локальных продуктов и вечерние прогулки по гастрономическим точкам города.

"На сегодняшний день абсолютно четко гастрономия выходит просто в лидирующие позиции, и гости все меньше хотят каких-то академичных экскурсий. Теперь гость хочет за один день посетить музей, съездить на дегустацию и обязательно вечером посетить лучшие кофейни города", — отметила исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.

По её словам, такой формат стал нормой и отражает общий тренд на впечатления и эмоции, а не только на получение информации.

От Севастополя к всему полуострову

Долгое время статус гастрономической столицы Крыма удерживал Севастополь, где традиционно было сосредоточено большое количество ресторанов и "вкусных" локаций. Однако сегодня ситуация меняется, и интересные гастрономические предложения появляются практически во всех регионах полуострова.

Возная подчеркнула, что туристам все чаще предлагают уникальные специалитеты, которые сложно найти в других регионах. В качестве примера она привела улиточные фермы в Алуште и Переваловке, где можно попробовать паштет из улиток. Такие проекты раньше работали сезонно, а теперь принимают гостей круглый год, формируя устойчивый интерес к локальной гастрономии.

Энотуризм и агроформаты

Отдельное направление, которое активно развивается в Крыму, — энотуризм и экскурсии на агропромышленные предприятия. По словам эксперта, туристам предлагают не только дегустации, но и погружение в производственные процессы. Это могут быть поездки на лавандовые поля с дегустацией сиропов и чаев или экскурсии в сады Белогорского района с демонстрацией зимней обрезки яблонь.

Параллельно растет и уровень ресторанного сервиса. На полуострове появляются новые креативные заведения, современные кондитерские и кофейни, которые формируют актуальный гастрономический облик региона. Как отмечала ранее профильная власть, развитие гастрономического и автомобильного туризма становится важной частью туристической стратегии Крыма.

