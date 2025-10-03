Махнули рукой на правила: как водителей ловят на АЗС за "ничего"

Автомобильные правила порой кажутся непрозрачными, а водители — уязвимыми перед административными штрафами, даже за, казалось бы, незначительные нарушения. На практике инспекторы ДПС иногда действуют по плану и выписывают протоколы без особых оснований. Одной из таких ситуаций поделился капитан полиции в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Автолюбитель заезжает на заправку и замечает, что колонки, подходящие к его машине, заняты. Чтобы не терять время, он объезжает станцию и становится против направления движения. Пока водитель идёт к кассе, подъезжает экипаж ДПС и составляет протокол. Возникает естественный вопрос: законны ли действия полиции в такой ситуации?

Законность и административная ответственность

На первый взгляд нарушение не очевидно: водитель не пересекает разметку и не движется по настоящей дороге. Однако всё зависит от схемы движения на конкретной АЗС. Большинство заправок имеют внутреннюю схему, определяющую направления движения и порядок эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Некоторые станции даже отказываются отпускать топливо водителям, нарушающим схему.

С точки зрения законодательства, территория АЗС не является дорогой с дорожными знаками и разметкой. В отсутствие запрещающих знаков и разметки водитель не выезжает на полосу встречного движения, поэтому привлечение к ответственности невозможно. Максимум, что может сделать инспектор, — предупредить водителя.

Когда нарушение действительно имеет последствия

Если на заправке установлен знак "Въезд запрещён" (так называемый "кирпич"), игнорирование его уже расценивается как нарушение. В этом случае водитель получает штраф в размере 500 рублей. Это относительно небольшая сумма, которую несложно оплатить без серьёзных последствий.

Советы водителям

Обращайте внимание на схемы движения на АЗС и специальные указатели, чтобы не создавать конфликтные ситуации. Если вынуждены временно встать против движения, убедитесь, что нет запрещающих знаков. Всегда сохраняйте спокойствие при общении с инспектором и уточняйте, за что именно составлен протокол.

А что если…

Если сотрудник ДПС пытается привлечь к более серьёзной ответственности, например, лишению прав на 4-6 месяцев за выезд на встречную полосу, стоит помнить: для территории заправки такие меры применить невозможно при отсутствии разметки и запрещающих знаков.

FAQ

Как избежать штрафа на АЗС?

Следуйте схемам движения и обращайте внимание на знаки "Въезд запрещён".

Сколько стоит штраф за движение против потока на АЗС?

В большинстве случаев это 500 рублей, если установлен знак "кирпич".

Что лучше: объехать колонку или ждать своей очереди?

Если нет запрещающих знаков, объезд безопасен; при наличии знака лучше ждать.

Интересные факты

На некоторых заправках топливо не отпускают без соблюдения внутренней схемы движения. Территория АЗС юридически считается прилегающей к дороге, но правила движения действуют только с учётом знаков. Водители иногда получают предупреждения, а не штрафы, если нарушение чисто техническое.

Исторический контекст

В России понятие "прилегающая территория" и правила движения на ней закреплены с советских времён. Это позволяет регулировать порядок, не превращая АЗС в полноценную дорогу с полосами и разметкой.