"Никто такие эксперименты не проводит": автоэксперт рассказал о последствиях использования бензина с более низким октановым числом

Бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков в беседе с NewsInfo.Ru поделился своим мнением о возможности использования бензина с более низким октановым числом, например, 92 вместо 95. Он предупредил, что однократное использование такого бензина не вызовет серьезных последствий, но систематическое применение может привести к ускоренному износу двигателя и других элементов топливной системы.
Моженков отметил, что степень последствий зависит от марки автомобиля, поскольку разные производители предлагают разное качество двигателей.
"Если использовать бензин с более низким октановым числом на постоянной основе, это приведет к проблемам в двигателе и топливной системе. Но никто такие эксперименты не проводит — это противопоказано, и последствия могут быть непредсказуемыми," — заключил специалист.
Фото: commons.wikimedia.org/Rash-its (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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