Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 90,0013
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 99,2613
Автоэксперт Моженков: использование 92 бензина вместо 95 приведет к износу двигателя
  1. Главная
  2. Авто и мото

"Никто такие эксперименты не проводит": автоэксперт рассказал о последствиях использования бензина с более низким октановым числом

Автоэксперт Моженков: использование 92 бензина вместо 95 приведет к износу двигателя

Бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков в беседе с NewsInfo.Ru поделился своим мнением о возможности использования бензина с более низким октановым числом, например, 92 вместо 95. Он предупредил, что однократное использование такого бензина не вызовет серьезных последствий, но систематическое применение может привести к ускоренному износу двигателя и других элементов топливной системы.

Моженков отметил, что степень последствий зависит от марки автомобиля, поскольку разные производители предлагают разное качество двигателей.

"Если использовать бензин с более низким октановым числом на постоянной основе, это приведет к проблемам в двигателе и топливной системе. Но никто такие эксперименты не проводит — это противопоказано, и последствия могут быть непредсказуемыми," — заключил специалист.

Фото: commons.wikimedia.org/Rash-its (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Путин возложил цветы памятнику Жукова

Путин возложил цветы памятнику Жукова

Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух почтили память выдающегося советского маршала Георгия Жукова. Лидеры совместно участвовали в торжественной церемонии возложения венка к его памятнику, расположенном в Улан-Баторе.

Читать полностью
В Огайо шесть человек получили ранение

В Огайо шесть человек получили ранение

В результате нескольких случаев стрельбы в районе школы в Ист-Кливленде, штат Огайо, как минимум шесть человек получили ранения, сообщает телеканал ABC News.

Читать полностью

Общество

Врач Шарина: для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно отказаться от курения

Врач Шарина: для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно отказаться от курения

Для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно соблюдать несколько ключевых рекомендаций, отметила врач-кардиолог Алина Шарина. В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, так как они существенно повышают риск инфаркта и инсульта.

Читать полностью
Министерство юстиции рассмотрит введение обязательной примирительной процедуры при разводе

Министерство юстиции рассмотрит введение обязательной примирительной процедуры при разводе

Министерство юстиции рассматривает возможность введения обязательной примирительной процедуры при разводе. Также планируется предложить супругам доступ к социально-психологической поддержке в процессе расторжения брака.

Читать полностью

Новости