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Правительство РФ контролирует рост стоимости топлива на АЗС
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Правительство РФ контролирует рост стоимости топлива на АЗС

Российское правительство активно работает над контролем цен на топливо. Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе следить за динамикой цен и маржинальностью переработки на АЗС и для сельхозпроизводителей, чтобы предотвратить рост стоимости выше инфляции.

Рекомендовано увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов в период высокого спроса, принять меры против "серого" экспорта топлива и обеспечить регулярные и равномерные продажи на Санкт-Петербургской бирже.

Минэнерго сообщает о стабильности розничных цен на топливо и отсутствии дефицита, подчеркивая полное обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

Фото: commons.wikimedia.org/Rash-its (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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