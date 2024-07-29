Российское правительство активно работает над контролем цен на топливо. Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе следить за динамикой цен и маржинальностью переработки на АЗС и для сельхозпроизводителей, чтобы предотвратить рост стоимости выше инфляции.

Рекомендовано увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов в период высокого спроса, принять меры против "серого" экспорта топлива и обеспечить регулярные и равномерные продажи на Санкт-Петербургской бирже.

Минэнерго сообщает о стабильности розничных цен на топливо и отсутствии дефицита, подчеркивая полное обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

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