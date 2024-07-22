Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман объяснил рекордный рост цен на 95-й бензин в России целым рядом факторов. Среди причин он выделил атаки на нефтеперерабатывающие заводы, которые снизили их производительность и увеличили издержки, сообщает News.Ru.

Также влияние оказало разрешение на экспорт топлива, что сокращает внутреннее предложение и поднимает цены. Кроме того, ОПЕК+ сокращает добычу нефти. Устойчивый внутренний спрос на бензин также способствует росту цен, подстегиваемый сезоном посевной и повышенным интересом к автотуризму.

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