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Финансовый эксперт Шнейдерман: атаки на НПЗ привели к подорожанию бензина в РФ
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Финансовый эксперт Шнейдерман: атаки на НПЗ привели к подорожанию бензина в РФ

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман объяснил рекордный рост цен на 95-й бензин в России целым рядом факторов. Среди причин он выделил атаки на нефтеперерабатывающие заводы, которые снизили их производительность и увеличили издержки, сообщает News.Ru.

Также влияние оказало разрешение на экспорт топлива, что сокращает внутреннее предложение и поднимает цены. Кроме того, ОПЕК+ сокращает добычу нефти. Устойчивый внутренний спрос на бензин также способствует росту цен, подстегиваемый сезоном посевной и повышенным интересом к автотуризму.

Фото: commons.wikimedia.org/Judgefloro (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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