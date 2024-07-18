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В Сочи заверили в отсутствии перебоев с поставками и продажей бензина
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В Сочи заверили в отсутствии перебоев с поставками и продажей бензина

В Сочи подтвердили стабильность в поставках и продаже бензина. В Лазаревский район отправится мониторинговая группа.

В пресс-службе администрации города рассказали, что в Сочи не наблюдается проблем с поставками и продажей топлива. Назначена проверка наличия бензина 19 июля в Лазаревском районе, чтобы исключить возможный дефицит, сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появилась информация о возможной нехватке топлива в Лазаревском районе из-за увеличения числа туристов. Отмечалось, что местные жители столкнулись с необходимостью заправлять автомобили в других районах города.

"Согласно нашим данным, проблем с доступностью бензина в Сочи нет. Завтра для проведения мониторинга в Лазаревский район направится специализированная группа из департамента курортов, туризма и потребительской сферы", — указано в заявлении.

Результаты проверки будут оглашены по ее завершению.

Фото: commons.wikimedia.org/Judgefloro (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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