В Сочи подтвердили стабильность в поставках и продаже бензина. В Лазаревский район отправится мониторинговая группа.
В пресс-службе администрации города рассказали, что в Сочи не наблюдается проблем с поставками и продажей топлива. Назначена проверка наличия бензина 19 июля в Лазаревском районе, чтобы исключить возможный дефицит, сообщает ТАСС.
Ранее в социальных сетях появилась информация о возможной нехватке топлива в Лазаревском районе из-за увеличения числа туристов. Отмечалось, что местные жители столкнулись с необходимостью заправлять автомобили в других районах города.
"Согласно нашим данным, проблем с доступностью бензина в Сочи нет. Завтра для проведения мониторинга в Лазаревский район направится специализированная группа из департамента курортов, туризма и потребительской сферы", — указано в заявлении.
Результаты проверки будут оглашены по ее завершению.
Фото: commons.wikimedia.org/Judgefloro (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
WP: Обама уверен, что Байдену пора всерьёз обдумать его участие в выборах
Бывший президент Америки Барак Обама считает, что Джо Байдену стоит серьёзно обдумать целесообразность своего участия в выборах, сообщают СМИ. По мнению Обамы, шансы главы Белого дома на победу заметно сократились за последние недели.
Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС
Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости создания "оборонного союза Европы" не подразумевают создания новой организации на замену НАТО. Об этом сообщил преподаватель СПбГУ Алексей Чихачёв в интервью "Ленте.ру".
В России разработали биоматериалы для клеточно-заместительной терапии
Ученые из Московского физико-технического института разработали методику получения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного материала, используемую в регенеративной медицине.
Автоэксперт Константинов: поездки на короткие расстояния могут навредить автомобилю
Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов объяснил, что короткие поездки на автомобиле могут негативно сказаться на его состоянии.