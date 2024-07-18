Шесть военнослужащих 31-й тактической авиабазы в Быдгоще, Польша, были арестованы за попытку украсть 30 тыс. литров авиационного топлива. По информации телеканала Polsat, они подготовили специальные емкости для топлива, стоимость которого составляет около 200 тыс. злотых ($50 тыс.).

Преступление было запланировано на начало июля, а в качестве покупателей выступили два гражданских лица, которых также задержали.

Военная база расположена в районе Познани и на ней дислоцированы американские истребители F-16C и F-16D.

Фото: commons.wikimedia.org/WhisperToMe (public domain)