Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:27

Всего одна ошибка с фильтром — и в салоне появляется запах бензина

RusTransChina: повреждённый бак и неисправный фильтр вызывают запах бензина в авто

Даже лёгкий запах бензина в машине — тревожный сигнал. Дело не только в дискомфорте, но и в угрозе здоровью и безопасности. Пары топлива раздражают слизистые, вызывают головокружение и дезориентацию. В замкнутом пространстве они способны привести к удушью или потере сознания. К тому же бензин легко воспламеняется, и достаточно малейшей искры, чтобы вспыхнул пожар.

Первые шаги при появлении запаха

"При появлении запаха бензина в салоне необходимо остановиться в безопасном месте, заглушить двигатель и осмотреть топливную систему, но без спичек или зажигалки", — заявил эксперт Авто. ру Валерий Арутин.

Он подчёркивает, что лучше доверить проверку профессионалам, ведь самостоятельные действия могут быть небезопасны.

Возможные причины

1. Утечка в топливной системе

Чаще всего проблема связана с изношенными шлангами, уплотнителями или магистралями. Особенно уязвимы соединения патрубков.

"Осмотр начинается с проверки подкапотного пространства: ищите влажные пятна и следы топлива", — советует основатель RusTransChina Александр Стрельников.

Что делать:

  • Заглушить двигатель и дать ему остыть.
  • Проверить топливные линии и соединения.
  • При обнаружении утечки временно заделать её герметиком и срочно обратиться в сервис.

2. Повреждённый топливный бак

Даже небольшая трещина или следы коррозии приводят к сильному запаху. Иногда проблема возникает после ДТП или неудачного тюнинга.

Арутин рекомендует проверить крышку, горловину и днище бака. При утечке бак нужно снять и либо герметизировать, либо заменить. Герметик — лишь временное решение.

3. Неисправный фильтр или насос

Неправильно установленный фильтр или перегруженный насос тоже становятся источником запаха.

"Если фильтр загрязнён или повреждён, его необходимо заменить, а насос лучше доверить специалистам", — отмечает Стрельников.

4. Проблемы с катализатором

Когда катализатор повреждён, топливо не догорает, и в выхлоп попадают бензиновые пары. Через вентиляцию они проникают в салон. Самостоятельная замена катализатора затруднительна, поэтому стоит ехать в сервис.

5. Неправильно установленные свечи зажигания

Если свеча закручена неплотно, пары выходят наружу. Симптом — двигатель плохо заводится "на холодную". Решение простое: закрутить свечу с нужным моментом затяжки.

6. Посторонние источники

Иногда запах вовсе не связан с поломкой.

"Топливо могло пролиться на одежду при заправке или вытечь из канистры в багажнике. Либо аромат доносится от соседней машины", — поясняет эксперт Валерий Арутин.

Что запомнить водителю

Причин у запаха бензина множество — от мелких неисправностей до серьёзных поломок. Самое важное — не игнорировать сигнал и вовремя обратиться в автосервис. Даже временные меры, такие как использование герметика, не заменяют полноценного ремонта.

