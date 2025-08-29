Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 22:49

Топливный коллапс: как запрет на экспорт повлияет на кошельки водителей — отвечают аналитики

Цены на бензин в Приморье бьют рекорды: эксперты назвали три причины роста

В Приморском крае объяснили, почему в последние месяцы растут цены на бензин. Основной причиной назвали активный вывоз топлива на экспорт: для нефтяных компаний было выгоднее поставлять продукцию за границу, где котировки выше, чем на внутреннем рынке.

Ограничения на экспорт

Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина.

"Значительная часть нефтепродуктов уходила на экспорт, так как добывающим компаниям было выгоднее поставлять дополнительные объёмы горючего на внешние рынки. На сегодняшний день правительством РФ введён временный запрет на экспорт бензина", — сообщили в правительстве Приморского края.

Запрет действует с 1 сентября по 31 октября 2025 года и предполагает поэтапное введение ограничений с разными условиями для экспортёров.

Сезонный спрос

К росту цен также привёл традиционный летний фактор: в этот период значительно увеличивается потребление топлива. Причина — пик туристического сезона и активные сельскохозяйственные работы.

Рост издержек

Дополнительное давление на цены оказывают производственные расходы. Среди них — рост налоговой нагрузки, удорожание логистики и необходимость срочных ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Перспективы

Ограничения на экспорт должны помочь сбалансировать рынок и удержать цены от дальнейшего роста. Однако эксперты отмечают, что долгосрочная стабильность будет зависеть от состояния нефтеперерабатывающей отрасли и общей экономической ситуации.

3 интересных факта о ценах на бензин в России

  1. В структуре стоимости литра бензина более 60 % занимают налоги и акцизы, что делает топливо чувствительным к изменениям налоговой политики.

  2. Россия входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире, но цены на бензин внутри страны часто растут из-за ориентации компаний на экспорт.

  3. В период летних отпусков и сельхозработ потребление топлива в России может увеличиваться на 10-15 % по сравнению с весенними месяцами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Советской Гавани начали разработку первой морской набережной в Хабаровском крае сегодня в 8:48

Круизы от Камчатки до Приморья: как новая набережная поменяет карту Дальнего Востока

В Советской Гавани стартовал проект первой в Хабаровском крае морской набережной. Реализация в рамках всероссийского конкурса городской среды позволит развить круизный туризм и соединить новые объекты с этно-тропами и заповедниками.

Читать полностью » Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города вчера в 22:59

Ночные гонки под запретом: исторический центр Владивостока закрыли для самокатчиков

Владивосток ужесточил правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, введя ограничения на ночное движение в центральной части города. Согласно новым правилам, с 22:00 до 7:00 запрещено передвижение на указанных устройствах по шести ключевым улицам исторического центра.

Читать полностью » Авиасообщение Хабаровск-Боракай: время в пути сократится до 20 часов благодаря новой чартерной программе вчера в 12:52

Турагентства приоткрыли завесу тайны: как купить билет на курорт, о котором мечтают все — секреты выгодных туров

С 28 октября 2025 года жители Хабаровска смогут летать на филиппинский курорт Боракай прямыми чартерными рейсами с одной пересадкой. Турпакеты включают перелёт и проживание, сокращая время пути вдвое по сравнению с обычными рейсами. Билеты доступны только через турагентства.

Читать полностью » Мурал во Владивостоке стал символом экологической ответственности вчера в 10:52

Мурал во Владивостоке заставил жителей замереть: почему там Путин и тигр

Во Владивостоке открыт мурал, посвященный 10-му ВЭФ. На нем изображены Путин и амурский тигр, символизирующие экологию и защиту природы Дальнего Востока.

Читать полностью » Более 7000 первоклассников получат школьные наборы в четырех регионах России вчера в 8:52

Что положили в рюкзаки первоклашек в четырех регионах — и почему это изменит их будущее

Более 7000 первоклассников из социально уязвимых семей получили школьные наборы с канцелярией и рюкзаками в рамках благотворительной акции фонда РМК. Акция охватила четыре региона России, облегчив подготовку к учебному году для тысяч семей.

Читать полностью » Владимир Путин подтвердил участие в ВЭФ-2025: детали визита в Китай и стратегические цели вчера в 6:52

Секретная миссия в Китай: зачем Путин активизирует контакты перед ключевым форумом

Владимир Путин усиливает подготовку к Восточному экономическому форуму 2025. Визит в Китай, стратегические договорённости и ключевые инвестиционные проекты — как ВЭФ изменит баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Читать полностью » Долгосрочная аренда в текущих реалиях — данные аналитиков Авито Недвижимость вчера в 4:52

Рынок аренды Владивостока взорвался: скрытый фактор роста спроса на 24% шокирует экспертов

Спрос на аренду жилья во Владивостоке вырос на 24%: аналитики раскрыли роль высокой ипотеки, миграции и взрывного роста популярности трёхкомнатных квартир (+89%) при стабильных ценах.

Читать полностью » На Камчатке стартовала продажа льготных авиабилетов до Владивостока по 9 тысяч рублей 27.08.2025 в 23:17

Перелёт за копейки: камчатские авиабилеты по цене поезда до Владивостока

Жители Камчатки получили возможность летать во Владивосток по значительно сниженным ценам. Одна из ведущих российских авиакомпаний начала продажу субсидированных билетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток стоимостью всего 9 тысяч рублей в одну сторону.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили череп с искусственной модификацией, что меняет историю Европы
УрФО

Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли
Садоводство

Советы по хранению тыквы: просушка, температура и современные лайфхаки
Дом

Регулярная стирка одеяла 4 раза в год защищает от пыли и микробов
Наука и технологии

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках
Туризм

Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее
Спорт и фитнес

Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием
Авто и мото

Правила поведения при остановке инспектором за границей: рекомендации юриста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru