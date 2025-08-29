Топливный коллапс: как запрет на экспорт повлияет на кошельки водителей — отвечают аналитики

В Приморском крае объяснили, почему в последние месяцы растут цены на бензин. Основной причиной назвали активный вывоз топлива на экспорт: для нефтяных компаний было выгоднее поставлять продукцию за границу, где котировки выше, чем на внутреннем рынке.

Ограничения на экспорт

Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина.

"Значительная часть нефтепродуктов уходила на экспорт, так как добывающим компаниям было выгоднее поставлять дополнительные объёмы горючего на внешние рынки. На сегодняшний день правительством РФ введён временный запрет на экспорт бензина", — сообщили в правительстве Приморского края.

Запрет действует с 1 сентября по 31 октября 2025 года и предполагает поэтапное введение ограничений с разными условиями для экспортёров.

Сезонный спрос

К росту цен также привёл традиционный летний фактор: в этот период значительно увеличивается потребление топлива. Причина — пик туристического сезона и активные сельскохозяйственные работы.

Рост издержек

Дополнительное давление на цены оказывают производственные расходы. Среди них — рост налоговой нагрузки, удорожание логистики и необходимость срочных ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Перспективы

Ограничения на экспорт должны помочь сбалансировать рынок и удержать цены от дальнейшего роста. Однако эксперты отмечают, что долгосрочная стабильность будет зависеть от состояния нефтеперерабатывающей отрасли и общей экономической ситуации.

3 интересных факта о ценах на бензин в России