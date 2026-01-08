Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:30

Газовая сеть с нуля: как будут строить магистрали и межпоселковые газопроводы в регионе

Программа газификации Херсонской области получила 28,3 млрд рублей — МинТЭК

Газификация Херсонской области в ближайшие годы станет одним из ключевых инфраструктурных проектов региона. До 2033 года на развитие газовой сети запланированы масштабные вложения, которые должны обеспечить модернизацию существующих систем и подключение новых населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Объем финансирования и сроки

В Министерстве топлива и энергетики Херсонской области сообщили, что на реализацию региональной программы газификации в период с 2024 по 2033 год предусмотрено более 28,3 млрд рублей. Финансирование программы будет осуществляться за счет внебюджетных средств, что подчеркивает ее инвестиционный характер.

"Региональная программа газификации 2024-2033 гг. на сумму 28,358 млрд рублей будет осуществлена за счет внебюджетных средств", — сообщили в региональном МинТЭК.

В ведомстве уточнили, что программа рассчитана на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые направления развития газовой инфраструктуры.

Основные направления программы

Как пояснили в министерстве, программа направлена на развитие и модернизацию газораспределительных систем в регионе. В ее рамках планируется строительство магистральных и межпоселковых газопроводов, что должно создать основу для устойчивого газоснабжения населенных пунктов.

Отдельный блок работ связан с газификацией и догазификацией городов и сел Херсонской области. Это предполагает как подключение новых потребителей, так и расширение возможностей уже существующих сетей, что особенно важно для жилого сектора и социальной инфраструктуры.

Реконструкция ключевых объектов

Помимо строительства новых сетей, значительная часть средств будет направлена на реконструкцию газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов. Эти объекты обеспечивают стабильную и безопасную подачу газа, а их обновление рассматривается как необходимое условие для дальнейшего расширения сети.

В МинТЭК подчеркивают, что реализация программы должна повысить надежность газоснабжения, создать условия для социально-экономического развития территории и улучшить качество жизни жителей Херсонской области. Работы будут вестись поэтапно на протяжении всего заявленного периода.

