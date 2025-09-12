650 000 жизней в год спасут блокировкой этого белка — что раскрыли эксперименты с мышами

Грипп остаётся одной из самых опасных сезонных инфекций, несмотря на кажущуюся привычность. Каждый год миллионы людей переносят болезнь, и многие воспринимают её как обычную простуду. Но новые исследования показывают: вирус способен запускать в организме процессы, которые приводят к тяжёлым осложнениям и даже к летальному исходу.

Почему грипп так опасен

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от осложнений гриппа умирает до 650 тысяч человек. В группе риска — пожилые люди старше 65 лет, пациенты с ослабленной иммунной системой и люди с хроническими заболеваниями. У таких больных нередко развивается воспаление лёгких, дыхательная недостаточность и долгосрочные проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

"Каждый год тысячи людей, особенно взрослых 65+ и тех, у кого ослаблена иммунная система, серьёзно заболевают гриппом", — сказала доцент Института медицинских исследований Хадсона Мишель Тейт.

Учёные отмечают: главная угроза скрыта не только в самом вирусе, но и в том, как организм реагирует на инфекцию.

"Кнопка самоуничтожения" в лёгких

В ходе экспериментов на животных исследователи выяснили, что ключевую роль в повреждении лёгочной ткани играет белок Gasdermin E. Обычно он защищает организм, участвуя в иммунных реакциях. Но при гриппе его активность выходит из-под контроля.

"Мы выяснили, что белок под названием Gasdermin E играет важную роль в повреждении лёгких во время гриппа", — пояснила Тейт.

Когда Gasdermin E активируется слишком сильно, клетки эпителия лёгких разрушаются. При этом выделяются цитокины — сигнальные молекулы, которые ещё больше усиливают воспаление. Этот процесс запускает цепную реакцию повреждений, и лёгкие перестают нормально функционировать.

Как учёные остановили разрушение

Исследователи проверили, что произойдёт, если блокировать действие Gasdermin E. В экспериментах на мышах это дало заметный результат: воспаление уменьшилось, ткани лёгких сохранились здоровыми, а выживаемость животных выросла.

"Когда мы удалили этот белок, лёгкие оставались здоровее, а грипп протекал менее тяжело", — добавила аспирантка Сара Росли.

Таким образом, Gasdermin E оказался своеобразным "спусковым крючком" разрушительных процессов, а его отключение открывает новые возможности для терапии.

Новые перспективы медицины

Сейчас противовирусные препараты направлены в основном на борьбу с самим вирусом. Но работа австралийских специалистов показала: не меньшую угрозу представляет чрезмерная реакция иммунной системы.

"Блокируя этот путь, мы смогли уменьшить воспаление и репликацию вируса", — заключила Росли.

Создание лекарств, способных регулировать активность Gasdermin E, может стать прорывом. Такой подход позволит не только бороться с вирусом, но и предотвращать опасные осложнения, снижая смертность и нагрузку на систему здравоохранения.

Почему открытие важно

Опыты доказали, что вирус гриппа действует как "пусковой механизм" разрушения лёгких. Если научиться контролировать этот процесс, лечение тяжёлых форм болезни выйдет на принципиально новый уровень. Более того, учёные предполагают, что подобная стратегия может быть применена и против других вирусных инфекций, вызывающих гипервоспаление.

Три интересных факта