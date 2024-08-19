Депутат Госдумы рассказал про сотрудничество России и Азербайджана в области добычи газа

Депутат Гасанов: Азербайджан является одним из главных партнеров РФ по добыче газа

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов заявил, что Азербайджан является ключевым партнером России в области добычи газа. Он отметил, что Азербайджан успешно развивает Южный газотранспортный коридор, сообщает News.Ru.

Во время встречи президентов России и Азербайджана обсуждались новые совместные проекты в нефтегазовой отрасли. Российские компании участвовали в первых азербайджанских углеводородных проектах и остаются акционерами крупных инициатив.

Страны также сотрудничают в сфере сезонного обмена нефтью и газом, и, по словам Гасанова, данное сотрудничество продолжит успешно развиваться.

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