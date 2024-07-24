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Трам пообещал встретиться с Нетаньяху, чтобы прекратить конфликт в секторе Газа
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Трам пообещал встретиться с Нетаньяху, чтобы прекратить конфликт в секторе Газа

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намеревается провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Он подчеркнул важность диалога с обеими сторонами для урегулирования ситуации и достижения мира.

Трамп выразил удивление отказом вице-президента Камалы Харрис от встречи с израильской делегацией. Он подтвердил свою готовность к диалогу, подчеркнув необходимость всестороннего подхода к разрешению конфликта.

Экс-президент США высказал мнение, что слабость нынешней администрации Джо Байдена спровоцировала нападение на Израиль 7 октября. Он утверждает, что подобная ситуация не возникла бы при его президентстве.

Трамп также выразил недоумение по поводу возможной поддержки демократов американцами, симпатизирующими Израилю. Он считает, что люди, ценящие и любящие Израиль, не должны рассматривать возможность голосования за представителей Демократической партии.

В своей социальной сети Truth Трамп опубликовал предполагаемое послание от председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, датированное днем после покушения на Трампа. В письме осуждаются акты насилия и подчеркивается важность законности и порядка.

Согласно сообщениям американских СМИ, Нетаньяху также планирует встречу с президентом Байденом. Отмечается, что вице-президент Харрис не будет присутствовать на выступлении израильского премьера перед Конгрессом США, но проведет отдельную двустороннюю встречу в Белом доме.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House

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