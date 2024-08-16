В европейских подземных хранилищах газа снизился запас с прошлого года

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достигли 88,5%, что немного ниже рекордных уровней прошлого года (90%). Ситуация с транзитом газа через Украину и атаки на Курскую область привели к росту цен до $450 за 1 тыс. куб. м.

Закачка газа 14 августа составила 315 млн куб. м, при этом отбор — 21 млн куб. м.

Хранилища заполнены на 88,47%, что на 8,03 п. п. выше среднего уровня за последние пять лет. Поступления сжиженного природного газа в Европу в июле снизились до минимальных уровней с ноября 2021 года, и тенденция продолжилась в августе.

Фото: commons.wikimedia.org/Benjamin Goetzinger (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)