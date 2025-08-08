МДФ и кварцвинил против огня: кто сдастся первым у газовой плиты

Когда я выбирал фартук на кухню, в голове вертелась одна мысль: "А что, если пламя всё-таки попадёт на стену?" Продавцы уверяли — "есть крышка!", фартук будет защищён, всё безопасно. Вдохновлённый аргументами, я выбрал МДФ с модной плиточной фактурой, поставил плиту и жил спокойно. До первого активного готового борща.

Почему крышка не спасает

Крышка газовой плиты кажется логичным барьером. Она закрывает стену, значит, всё под контролем. Но беда в том, что она закрывает… не всё. Боковые потоки жара, особенно при высоком пламени и работе нескольких конфорок, уходят вверх и в стороны. Если фартук сделан из чувствительного материала — он начинает медленно, но верно деформироваться.

В моём случае проблема стала заметна через три недели: пузыри на поверхности, лёгкий отслой кромки, запах прогретой древесины. А дальше — только хуже. Один раз крышку забыли закрыть совсем, и после варки мяса в казане появились настоящие ожоги.

МДФ против кварцвинила

На другой кухне, уже в квартире родственников, стоял фартук из кварцвинила. С ним всё было иначе. Он тоже тёплый, тоже рядом с газом — но изменений почти не заметно. Кварцвинил не плавится от бокового жара, не пузырится, не коробится. Он греется, да — но переживает это спокойно.

Разница, как я понял, — в структуре материала. МДФ — прессованная древесина с бумажным покрытием, даже влагостойкая модификация — не выдерживает температуры. А кварцвинил (особенно на ПВХ-основе) более инертен к нагреву. Визуально он даже остался чище — МДФ впитывает брызги жира и воды, а кварцвинил легче отмыть.

А можно ли вообще использовать горючие материалы?

После инцидентов я начал интересоваться нормами. И тут неожиданно понял, что по ГОСТ и СНиП использование горючих панелей, даже под крышкой, рядом с газом — формально запрещено. Производители МДФ пишут мелко: "не рекомендуется вблизи источников открытого пламени". А продавцы об этом умалчивают.

По-хорошему, фартук в газовой зоне — это закалённое стекло, плитка, металл или хотя бы термостойкий пластик. Всё остальное — компромисс, который обязательно подведёт. Даже с крышкой.

Что бы я сделал иначе

Если бы вернулся назад, я бы сразу поставил тонкое стекло на рейки прямо поверх кварцвинила или плитки. Легко мыть, нечему гореть, не трескается. Крышка при этом — вещь удобная, но не спасательная. И уж точно не повод экономить на фартуке.