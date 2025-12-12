Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:52

Это не шутки: почему одна квартира может стать причиной эвакуации всего подъезда

Газ перекрыли в квартире из-за нарушений в вентиляции — МК в Рязани

Газ в жилом доме могут отключить не из-за долгов, а из-за деталей, которые на первый взгляд кажутся "техническими мелочами". Об этом сообщает "МК в Рязани": в Рязанской области в одной из квартир приостановили подачу газа после проверки, выявившей серьезные нарушения правил безопасности. Информацию, как уточняется, предоставили в жилинспекции.

Что именно обнаружили в квартире

Проверка прошла в квартире в доме № 1 по улице Школьная в Вышгороде Рязанского района. Специалисты зафиксировали негерметично закрытый карман для чистки дымохода от газовой колонки. Кроме того, было выявлено отсутствие кармана для чистки дымохода отопительного котла и вентиляционного канала.

В жилинспекции такие нарушения расценили как серьезные с точки зрения безопасности эксплуатации оборудования. Речь идет о технических элементах, которые должны обеспечивать корректное обслуживание и проверку дымоходов и каналов. Именно их состояние и наличие стали ключевыми причинами для дальнейших мер.

Почему подачу газа временно остановили

Инспекция, как пишет "МК в Рязани", оперативно уведомила об опасной ситуации ресурсоснабжающую организацию. После этого в целях защиты жизни и здоровья жильцов данной квартиры и соседних помещений подача газа к оборудованию была временно приостановлена. В тексте подчеркивается, что решение связано именно с оценкой рисков для людей, а не с какими-либо иными обстоятельствами.

Таким образом, ограничение введено как профилактическая мера до устранения нарушений. В подобных случаях приоритетом называется безопасность не только конкретной квартиры, но и помещений рядом. Это отражает логику, при которой потенциально опасное состояние оборудования рассматривается как угроза для всего дома.

Что нужно сделать, чтобы вернуть газ

В Госжилинспекции обозначили условия для возобновления подачи газа.

"Для возобновления подачи газа собственнику квартиры необходимо устранить выявленные нарушения и предоставить в газораспределительную организацию соответствующий акт", — отметили в Госжилинспекции. То есть ключевым требованием остается подтверждение, что нарушения устранены.

После выполнения работ собственнику предстоит оформить документ, который подтвердит соответствие оборудования и каналов требованиям. Только затем газораспределительная организация сможет рассмотреть восстановление подачи газа. В публикации акцент сделан на том, что процедура привязана к устранению конкретных замечаний и предоставлению акта.

