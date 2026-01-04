Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горящая конфорка газовой плиты
Горящая конфорка газовой плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:07

Газ перекрыли в разгар каникул: что происходит в пригородах Ялты

Газ в жилые дома Ялты планируют вернуть до 6 января — власти Крыма

В Ялте в разгар зимних праздников временно ограничили подачу газа из-за внеплановых работ на газопроводе среднего давления. Отключение затронуло сразу несколько посёлков, что потребовало оперативного пересмотра графиков восстановления ресурса. Об этом сообщает "Вести Крым" со ссылкой на информацию профильных служб и региональных властей.

Работы носят технический характер и связаны с обеспечением безопасности газоснабжения. Специалисты подчёркивают, что меры носят вынужденный и временный характер.

Какие районы остались без газа

Подача природного газа была приостановлена в посёлках Кореиз, Курпаты, Гаспра и Ореанда. В общей сложности отключение затронуло порядка 4,5 тысячи абонентов.

Ограничения введены в сетях газоснабжения среднего давления. Такие решения принимаются, когда требуется срочное вмешательство для предотвращения аварийных ситуаций и дальнейших повреждений инфраструктуры.

Причины внеплановых работ

Как уточняется, необходимость отключения связана с проведением внеплановых ремонтных мероприятий на газопроводе. Подобные работы выполняются при выявлении технических неисправностей или потенциальных рисков, которые невозможно отложить без угрозы для стабильной работы системы.

В профильных структурах отмечают, что безопасность абонентов и сохранность газовых сетей в подобных случаях являются приоритетом, даже если это приводит к временным неудобствам.

Сроки восстановления газоснабжения

Министр топлива и энергетики Республики Крым сообщил ориентировочные сроки поэтапного возобновления подачи газа. В первую очередь ресурс планируют вернуть на объекты социальной инфраструктуры — восстановление намечено до 18:00 4 января.

Для бытовых абонентов сроки более продолжительные. Подачу газа в жилые дома рассчитывают полностью восстановить до 18:00 6 января. Специалисты продолжают работы в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать время отключения.

Что важно учитывать жителям

Жителям отключённых районов рекомендуют соблюдать меры безопасности: перекрыть газовые краны и не предпринимать попыток самостоятельного подключения. После восстановления подачи газа возможны дополнительные проверки оборудования.

Власти заверяют, что информация о ходе работ будет обновляться по мере их выполнения, а все действия направлены на скорейшее и безопасное возобновление газоснабжения.

