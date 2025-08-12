Хватит тереть плиту часами: этот простой трюк очистит конфорки за 10 минут
Чистка газовых конфорок — задача, которую многие откладывают, ведь застарелый жир и пригоревшие остатки еды удалить непросто. Однако есть простой, дешёвый и безопасный способ, который даёт отличный результат: сочетание белого уксуса и соли.
Почему уксус и соль так хорошо работают вместе
-
Белый уксус благодаря своей кислотности действует как натуральный дезинфицирующий и обезжиривающий агент. Он растворяет жировые отложения и устраняет запахи.
-
Соль выполняет роль мягкого абразива, который помогает отскоблить пригоревшие частицы, не царапая металл.
Вместе они обеспечивают двойное действие — химическое и механическое — эффективно убирая стойкие загрязнения и возвращая конфоркам блеск.
Пошаговая инструкция
-
Отключите газ и снимите решётки и держатели, чтобы получить свободный доступ к конфоркам. Это безопасно и удобно.
-
Приготовьте раствор: в миске смешайте уксус и мелкую соль в равных пропорциях до однородной массы.
-
Нанесите и оставьте: с помощью губки или мягкой тряпки щедро нанесите смесь на загрязнённые места и оставьте на 5-10 минут.
-
Потрите и смойте: губкой удалите размягчённый налёт, затем тщательно промойте тёплой водой.
-
Высушите: протрите чистой сухой тканью, чтобы не осталось разводов.
-
Соберите плиту: верните все детали на место и откройте подачу газа.
Натуральные альтернативы уксусу
-
Лимон и крупная соль. Смешайте сок двух лимонов с крупной солью, нанесите на конфорки, оставьте на 10 минут, потрите и смойте. Лимон работает как уксус, но с приятным цитрусовым ароматом.
-
Сода и горячая вода. Полейте горячей водой загрязнённую поверхность, посыпьте содой и оставьте на несколько минут. Сода размягчит жир и облегчит чистку.
-
Уксус и сода. Сначала нанесите уксус, дайте постоять пару минут, затем посыпьте содой. Реакция с выделением пузырьков поможет отслоить застарелые загрязнения.
Как дольше сохранять конфорки чистыми
-
Протирайте их после каждого приготовления, даже если грязь не видна.
-
Раз в неделю делайте лёгкую чистку тряпкой, смоченной уксусом.
-
Не допускайте пригорания жира — так вы сократите количество "генеральных" уборок.
