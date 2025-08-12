Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia. org by PLE BORA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Опубликована вчера в 23:45

Хватит тереть плиту часами: этот простой трюк очистит конфорки за 10 минут

Как быстро и безопасно очистить газовые конфорки с помощью уксуса и соли

Чистка газовых конфорок — задача, которую многие откладывают, ведь застарелый жир и пригоревшие остатки еды удалить непросто. Однако есть простой, дешёвый и безопасный способ, который даёт отличный результат: сочетание белого уксуса и соли.

Почему уксус и соль так хорошо работают вместе

  • Белый уксус благодаря своей кислотности действует как натуральный дезинфицирующий и обезжиривающий агент. Он растворяет жировые отложения и устраняет запахи.

  • Соль выполняет роль мягкого абразива, который помогает отскоблить пригоревшие частицы, не царапая металл.

Вместе они обеспечивают двойное действие — химическое и механическое — эффективно убирая стойкие загрязнения и возвращая конфоркам блеск.

Пошаговая инструкция

  1. Отключите газ и снимите решётки и держатели, чтобы получить свободный доступ к конфоркам. Это безопасно и удобно.

  2. Приготовьте раствор: в миске смешайте уксус и мелкую соль в равных пропорциях до однородной массы.

  3. Нанесите и оставьте: с помощью губки или мягкой тряпки щедро нанесите смесь на загрязнённые места и оставьте на 5-10 минут.

  4. Потрите и смойте: губкой удалите размягчённый налёт, затем тщательно промойте тёплой водой.

  5. Высушите: протрите чистой сухой тканью, чтобы не осталось разводов.

  6. Соберите плиту: верните все детали на место и откройте подачу газа.

Натуральные альтернативы уксусу

  • Лимон и крупная соль. Смешайте сок двух лимонов с крупной солью, нанесите на конфорки, оставьте на 10 минут, потрите и смойте. Лимон работает как уксус, но с приятным цитрусовым ароматом.

  • Сода и горячая вода. Полейте горячей водой загрязнённую поверхность, посыпьте содой и оставьте на несколько минут. Сода размягчит жир и облегчит чистку.

  • Уксус и сода. Сначала нанесите уксус, дайте постоять пару минут, затем посыпьте содой. Реакция с выделением пузырьков поможет отслоить застарелые загрязнения.

Как дольше сохранять конфорки чистыми

  1. Протирайте их после каждого приготовления, даже если грязь не видна.

  2. Раз в неделю делайте лёгкую чистку тряпкой, смоченной уксусом.

  3. Не допускайте пригорания жира — так вы сократите количество "генеральных" уборок.

