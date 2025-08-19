Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:58

Топ-5 неожиданных и странных правил на АЗС и что за ними стоит на самом деле

Запреты на АЗС: что нельзя делать во время заправки автомобиля

Почему на заправках так много странных правил? Этот вопрос хотя бы раз возникал у каждого водителя, который регулярно заезжает на АЗС. Таблички с перечнем запретов встречаются там повсеместно — и часть из них вызывает недоумение. Однако все эти ограничения имеют объяснение, и некоторые из них напрямую связаны с безопасностью.

Алкоголь и сигареты: очевидное и не очень

О том, что курить на территории заправки нельзя, знают все. Но почему тогда рядом можно увидеть табличку с запретом на распитие алкоголя?

"Заправка — это объект повышенной опасности. Здесь реализуются горюче-смазочные материалы, и появление нетрезвого человека может создать угрозу для окружающих", — пояснил капитан полиции в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Именно по этой причине продажу алкоголя на АЗС давно прекратили, а запретительные знаки висят не для формальности, а для напоминания.

Домашние животные под запретом

Многие автовладельцы берут питомцев с собой: в поездку, на дачу или даже к ветеринару. Но почему тогда встречаются таблички с запретом на животных?

Дело вовсе не в том, что владелец нарушает правила, если его любимец сидит в салоне. Ограничение касается выхода животного из машины. Заправка — это место, где постоянно движутся автомобили, и для питомца это смертельно опасно. Поэтому никаких штрафов за перевозку кошки или собаки нет, но выпускать их из машины во время заправки не стоит.

Телефон на АЗС: что именно запрещено

На первый взгляд кажется странным, что использование мобильного телефона на заправке ограничено. Ведь именно через него многие оплачивают топливо.

На самом деле запрет касается не самого гаджета, а ситуации, когда водитель полностью уходит в переписку или звонок.

"Разговор может отвлечь внимание, и человек просто забудет достать заправочный пистолет или создаст очередь", — отмечают сотрудники полиции.

То есть речь идёт скорее о безопасности и дисциплине, чем о технической угрозе.

Почему нужно касаться кузова машины

Среди наклеек на колонках можно встретить и более необычную рекомендацию: "Перед оплатой прикоснитесь к автомобилю". Многие водители не понимают, зачем это нужно.

Речь идёт о снятии статического электричества. Искра в месте, где концентрируются пары бензина, может привести к возгоранию. Поэтому короткое касание кузова автомобиля фактически "заземляет" человека и снижает риски.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт назвал основные причины коррозии глушителя на внедорожниках вчера в 22:13

Ржавый глушитель и его неожиданные последствия: что скрывает Chevrolet Niva

Chevrolet Niva с пробегом 200 тыс. км "потеряла" глушитель из-за ржавчины. Как сэкономить 10 000 рублей на ремонте и продлить жизнь выпускной системе?

Читать полностью » Подземный резервуар для бензина найден в Зимнем дворце вчера в 22:07

Последняя заправка: как исчезла АЗС Николая II после революции

Где Николай II заправлял свои авто? Не на обычной АЗС — у императора была личная бензоколонка. Узнайте, где она находилась и что стало с царским гаражом сегодня.

Читать полностью » Omoda отзывает кроссоверы C7 в России для замены подушки безопасности вчера в 21:46

Omoda отзывает кроссоверы в России: подушка безопасности может подвести в решающий момент

Omoda отзывает кроссоверы C7 в России: подушка безопасности может сработать некорректно. Водителям предстоит бесплатная замена детали у дилеров.

Читать полностью » Dongfeng продаёт долю в совместном предприятии с Honda по выпуску ДВС в Китае вчера в 20:42

Союз, державшийся четверть века, рушится — Honda и Dongfeng расходятся

Dongfeng продаёт долю в многолетнем альянсе с Honda: автогигант уходит от бензиновых моторов и ставит всё на электромобили — ставки невероятно высоки.

Читать полностью » вчера в 19:07

Китайские бренды убрали скидки — и запустили цепную реакцию

Китайские автопроизводители начали сокращать скидки: продажи растут, а запасы машин тают. Почему рынок разделился на два лагеря и что будет дальше?

Читать полностью » Продажи Zeekr 7X стартовали в Таиланде после успеха модели в Китае вчера в 18:03

Хит в Китае, теперь и в Таиланде: кроссовер Zeekr 7X покоряет новые рынки

Zeekr 7X вышел на рынок Таиланда: семейный кроссовер уже стал хитом в Китае, а теперь претендует на внимание покупателей по всему миру.

Читать полностью » Huawei и BAIC собрали 20 тысяч предзаказов на электрифицированный универсал Stelato S9T в Китае вчера в 17:58

Гонка электрокаров пошла по-новому сценарию: универсал из Китая смёл конкурентов в первые часы

Новый универсал Huawei и BAIC — Stelato S9T — за сутки собрал 20 000 предзаказов. Чем он привлёк покупателей и что в нём особенного?

Читать полностью » VinFast объявил о сворачивании продаж электромобилей в США и Европе вчера в 16:55

Хотели бросить вызов Tesla — а проиграли даже китайцам: чем закончилась история VinFast

Вьетнамский автогигант VinFast отказался от Европы и США: громкие амбиции не выдержали столкновения с реальностью, убытки росли, а конкуренты усиливали давление.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер рассказал о вариантах жима лёжа и отжиманий для начинающих и продвинутых спортсменов
Дом

Росреестр ужесточил правила регистрации договоров купли-продажи квартир в 2025 году
Еда

Средиземноморский рецепт: яичные кокотницы с помидорами, фетой и зеленью
Красота и здоровье

Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов
Спорт и фитнес

Комплексные упражнения для спины названы Американским советом по упражнениям
Еда

Как запечь осетра целиком
Туризм

Город за один день: система якорей для путешествий по городу
Еда

Как приготовить крабовый салат с консервированной фасолью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru