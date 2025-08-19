Топ-5 неожиданных и странных правил на АЗС и что за ними стоит на самом деле

Почему на заправках так много странных правил? Этот вопрос хотя бы раз возникал у каждого водителя, который регулярно заезжает на АЗС. Таблички с перечнем запретов встречаются там повсеместно — и часть из них вызывает недоумение. Однако все эти ограничения имеют объяснение, и некоторые из них напрямую связаны с безопасностью.

Алкоголь и сигареты: очевидное и не очень

О том, что курить на территории заправки нельзя, знают все. Но почему тогда рядом можно увидеть табличку с запретом на распитие алкоголя?

"Заправка — это объект повышенной опасности. Здесь реализуются горюче-смазочные материалы, и появление нетрезвого человека может создать угрозу для окружающих", — пояснил капитан полиции в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Именно по этой причине продажу алкоголя на АЗС давно прекратили, а запретительные знаки висят не для формальности, а для напоминания.

Домашние животные под запретом

Многие автовладельцы берут питомцев с собой: в поездку, на дачу или даже к ветеринару. Но почему тогда встречаются таблички с запретом на животных?

Дело вовсе не в том, что владелец нарушает правила, если его любимец сидит в салоне. Ограничение касается выхода животного из машины. Заправка — это место, где постоянно движутся автомобили, и для питомца это смертельно опасно. Поэтому никаких штрафов за перевозку кошки или собаки нет, но выпускать их из машины во время заправки не стоит.

Телефон на АЗС: что именно запрещено

На первый взгляд кажется странным, что использование мобильного телефона на заправке ограничено. Ведь именно через него многие оплачивают топливо.

На самом деле запрет касается не самого гаджета, а ситуации, когда водитель полностью уходит в переписку или звонок.

"Разговор может отвлечь внимание, и человек просто забудет достать заправочный пистолет или создаст очередь", — отмечают сотрудники полиции.

То есть речь идёт скорее о безопасности и дисциплине, чем о технической угрозе.

Почему нужно касаться кузова машины

Среди наклеек на колонках можно встретить и более необычную рекомендацию: "Перед оплатой прикоснитесь к автомобилю". Многие водители не понимают, зачем это нужно.

Речь идёт о снятии статического электричества. Искра в месте, где концентрируются пары бензина, может привести к возгоранию. Поэтому короткое касание кузова автомобиля фактически "заземляет" человека и снижает риски.