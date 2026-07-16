Обычная очередь на заправке может стать проблемой: вот почему водителям грозит штраф

Автомобилисты, ожидающие заправки в живых очередях на АЗС под запрещающими знаками, рискуют получить квитанции за нарушение правил дорожного движения. Автоюрист Лев Воропаев объяснил NewsInfo, законно ли привлечение водителей к ответственности в таких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила об отключении камер, которые фиксировали машины в зоне действия запрета парковки, если транспортные средства стояли в очередях на заправку. Тем не менее, автовладельцам, уже получившим постановления о штрафе, предстоит самостоятельно добиваться их аннулирования.

Подобные процедурные вопросы обжалования штрафов нередко требуют внимательного изучения законодательства.

С точки зрения норм права, ситуация остается неоднозначной, так как прямого исключения для подобных случаев в ПДД не предусмотрено, отметил автоюрист. Эксперт пояснил, что наличие очереди никак не освобождает автомобилиста от выполнения требований дорожных знаков.

"Если водитель нарушает правила дорожного движения, он формально должен быть привлечен к ответственности за нарушение. Прошла информация о том, что МВД указало, что в этой ситуации они не будут выносить постановления, либо будут прекращать дела. Но с точки зрения закона, нет основания для освобождения от ответственности", — отметил эксперт.

При этом сотрудники АЗС не наделены полномочиями регулировщиков, поэтому они не могут законно организовать остановку потока в запрещенной зоне, подчеркнул автоюрист. Современные системы фиксации часто используют инновационную оптику, которая исключает человеческий фактор при выявлении нарушений, из-за чего водителям бывает сложно доказать правомерность своего маневра. Ранее эксперты также разбирали ловушки, в которые попадают владельцы авто из-за двояких трактовок правил стоянки и выключения зажигания.

"В этой ситуации выход один: действуем в соответствии с главой семь правил дорожного движения, включаем аварийную сигнализацию, выставляем знак аварийной остановки. Тогда с точки зрения правил дорожного движения вы совершаете вынужденную остановку и вроде как к ответственности не можете быть привлечены. Но это скорее основание для прекращения дела. При подаче жалобы на это можно будет ссылаться для того, чтобы отменить штраф. А если привлечение идет с помощью камеры, то постановление будет все равно вынесено", — пояснил Воропаев.

Юридическая практика показывает, что при автоматической фиксации споры часто возникают даже в простых дорожных ситуациях, поэтому фиксация вынужденного характера остановки остается единственным инструментом защиты для водителя. Кроме того, владельцам транспортных средств полезно помнить о возможном адаптационном периоде для новых систем, который может уберечь от лишних расходов.

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