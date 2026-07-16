Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Заправка
Заправка
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:34

Обычная очередь на заправке может стать проблемой: вот почему водителям грозит штраф

Автомобилисты, ожидающие заправки в живых очередях на АЗС под запрещающими знаками, рискуют получить квитанции за нарушение правил дорожного движения. Автоюрист Лев Воропаев объяснил NewsInfo, законно ли привлечение водителей к ответственности в таких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила об отключении камер, которые фиксировали машины в зоне действия запрета парковки, если транспортные средства стояли в очередях на заправку. Тем не менее, автовладельцам, уже получившим постановления о штрафе, предстоит самостоятельно добиваться их аннулирования.

Подобные процедурные вопросы обжалования штрафов нередко требуют внимательного изучения законодательства.

С точки зрения норм права, ситуация остается неоднозначной, так как прямого исключения для подобных случаев в ПДД не предусмотрено, отметил автоюрист. Эксперт пояснил, что наличие очереди никак не освобождает автомобилиста от выполнения требований дорожных знаков.

"Если водитель нарушает правила дорожного движения, он формально должен быть привлечен к ответственности за нарушение. Прошла информация о том, что МВД указало, что в этой ситуации они не будут выносить постановления, либо будут прекращать дела. Но с точки зрения закона, нет основания для освобождения от ответственности", — отметил эксперт.

При этом сотрудники АЗС не наделены полномочиями регулировщиков, поэтому они не могут законно организовать остановку потока в запрещенной зоне, подчеркнул автоюрист. Современные системы фиксации часто используют инновационную оптику, которая исключает человеческий фактор при выявлении нарушений, из-за чего водителям бывает сложно доказать правомерность своего маневра. Ранее эксперты также разбирали ловушки, в которые попадают владельцы авто из-за двояких трактовок правил стоянки и выключения зажигания.

"В этой ситуации выход один: действуем в соответствии с главой семь правил дорожного движения, включаем аварийную сигнализацию, выставляем знак аварийной остановки. Тогда с точки зрения правил дорожного движения вы совершаете вынужденную остановку и вроде как к ответственности не можете быть привлечены. Но это скорее основание для прекращения дела. При подаче жалобы на это можно будет ссылаться для того, чтобы отменить штраф. А если привлечение идет с помощью камеры, то постановление будет все равно вынесено", — пояснил Воропаев.

Юридическая практика показывает, что при автоматической фиксации споры часто возникают даже в простых дорожных ситуациях, поэтому фиксация вынужденного характера остановки остается единственным инструментом защиты для водителя. Кроме того, владельцам транспортных средств полезно помнить о возможном адаптационном периоде для новых систем, который может уберечь от лишних расходов.

Читайте также

Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ваш компост — это рассадник пырея: эти 3 метода избавят вас от сорняка быстрее, чем вы думаете 08.07.2026 в 14:22

Многие дачники невольно создают идеальные условия для размножения сорняков, совершая всего одно привычное действие при подготовке почвы к сезону.

Читать полностью » Цена безопасности: как и на сколько вырастет стоимость техосмотра в России в этом году 08.07.2026 в 12:51

Владельцы диагностических центров вынуждены пересматривать прейскуранты из-за накопившихся издержек, требующих скорейшего покрытия для продолжения работы.

Читать полностью » Права с ограничениями: сколько 08.07.2026 в 10:49

Спорная инициатива по ограничению доступа к мощным авто для новичков может обернуться серьезными переменами в правилах допуска на российские дороги.

Читать полностью » Рывки и потеря тяги: что делать, если машина 06.07.2026 в 14:08

Внезапная потеря тяги и рывки мотора на старте часто указывают не на износ узлов, а на скрытый конфликт программного обеспечения автомобиля и химического состава заправленного горючего, который медленно разрушает скрытые системы.

Читать полностью » Китайские машины против 03.07.2026 в 19:49

Попытка сэкономить на выборе топлива на АЗС часто приводит к серьезным техническим проблемам, которые проявляются не сразу после разовой заправки.

Читать полностью » Автоподставщики охотятся не на всех: водителей вычисляют по одной мелкой ошибке 02.07.2026 в 14:39

Автоэксперт Владимир Моженков посоветовал NewsInfo, как вести себя при инсценированном ДТП.

Читать полностью » Детское кресло в такси хотят сделать обязательным: водители указали на скрытую проблему 02.07.2026 в 12:32

Автоэксперт Сергей Петров прокомментировал NewsInfo предложение об обязательной установке детских удерживающих систем во всех машинах такси.

Читать полностью » Штраф за требование полиции? Как защитить себя, если вас «прижали» под знаком 02.07.2026 в 11:24

Ситуация, когда инспектор указывает остановиться в зоне запрета, часто приводит к панике и ненужным спорам, создающим опасность для всех участников движения.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Дачники годами поливают неправильно: одна привычка мешает растениям получать всю влагу
Недвижимость
Уверенность в качестве воды из скважины рухнула: проверки выявили необратимые изменения в регионах
Еда
Технология настаивания черной смородины для получения мягкого вкуса напитка
Советы и рекомендации
Ежедневная стирка превратилась в испытание: техника начала сыпаться раньше завершения гарантийного срока
Красота и здоровье
Прощание с тональным кремом навсегда: корейский подход к здоровью кожи разрушил миф о генетике
Красота и здоровье
Льняная одежда в летних коллекциях: почему натуральные ткани стали главным разочарованием для многих покупателей
Технологии
Проводной интернет внезапно стал медленным: проблема может находиться совсем не в компьютере
Красота и здоровье
Кишечник оживает после этой пищи: вот в каких продуктах скрывается секрет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet